Итоги недели: освобождение от опекунства Бритни Спирс, Анна Тринчер выходит замуж

На прошлой неделе стало известно, что американская певица Бритни Спирс официально стала "свободной" – ее отец Джеймс теперь не опекун. Также певица Анна Тринчер поразила всех новостью, что скоро пойдет под венец, а Пэрис Хилтон оказалась в центре новостей, ведь ее новоиспеченный муж скрывал 9-летнюю дочь. Эти и другие новости читайте ниже.

Бритни Спирс – свободна

39-летняя певица впервые за последние 13 лет может дышать "полной грудью", ведь у ее отеца Джеймса Спирса больше нет права опукунства. 12 ноября состоялось последнее слушание по делу, где суд принял решение отстранить отца звезды от опекунства. Все произошло благодаря невероятной помощи фанатов, поддерживавших движение FreeBritney.

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Поклонники в течение последнего года развернули в сети флешмоб в поддержку артистки, а присоединились к нему даже коллеги певицы. Одно из первых важных заседаний состоялось в июне 2021 года, когда Бритни лично выступила в суде и заявила, что отец запрещал ей рожать, выходить замуж, пользоваться наличными, водить автомобиль, употреблять алкоголь. Он также контролировал ее творческую деятельность и финансовые счета.

С разворачиванием кампании против опекунства отца Бритни, от артистки ушел ее "закостенелый" адвокат, пришел другой, который помог дойти артистке до "освобождения". А также от Спирса ушел ее менеджер. Уже в августе стало известно, что Джеймс Спирс сам впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью. В последние месяцы продолжались слушания, пока Бритни не отпраздновала победу. После суда через несколько дней она впервые за 13 лет смогла выпить шампанского и без присмотра пользоваться автомобилем. Она также заявила, что хочет родить еще одного ребенка от любимого Сэма Асгари, с которым недавно объявила о помолвке.

Анна Тринчер выходит замуж

20-летняя певица Анна Тринчер неожиданно заявила, что получила предложение выйти замуж от своего парня – скандального блогера Александра Волошина. Парень известен своими розыгрышами с iPhone и разборкам с полицией. Однако 22 октября он решил кардинально изменить свою жизнь – блогер устроил невероятную церемонию признания Анны в Киеве. Он пригласил всех друзей, свою маму и байкеров, чтобы в их присутствии преподнести Анне букет роз и кольцо от Cartier.

Почти месяц Анна Тринчер держала этот момент в секрете, и только 18 ноября объявила всей стране, что уже совсем скоро будет готовиться к свадьбе. Пара призналась, что не хочет праздник в "английском стиле", а желает "побольше кринжа". Что интересно, Тринчер знала о намерениях парня, поскольку незадолго до этого ее бабушка все разболтала. Но Анна все равно была поражена тем, что для нее организовал любимый.

Анне Тринчер сделали предложение: смотрите видео онлайн

У Пэрис Хилтон появилась падчерица

Светская скандальная львица Пэрис Хилтон всего неделю назад отыграла роскошную свадьбу с избранником Картером Реумом. Свадьба длилась три дня на роскошной вилле ее дедушки. Для свадьбы Пэрис подготовила 10 свадебных платьев, некоторые из них выбрали только вечером перед событием. Судя по фотографиям, все было идеально – от первого танца до наполнения столов.

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Однако одна "ложка дегтя в бочке меда" все же нашлась – через несколько дней после свадьбы в СМИ прогремела новость, что у бизнесмена Картера Реума есть 9-летняя дочь, с которой он виделся всего раз в жизни. Мама девочки Лаура Беллицци, звезда реалити-шоу "Секреты Аспена". Хотя мужчина не видится с девочкой, финансово ее поддерживает. Но журналисты заподозрили, что Пэрис Хилтон раньше не знала о существовании дочери Картера, поэтому такая новость могла обернуться скандалом в семье сразу после свадьбы.

Люди, для которых эта история важна, знали о ней в течение 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет с ней традиционных отношений, как между отцом и дочерью, он обеспечивал ее с момента ее рождения и будет делать это и дальше,

– сообщил представитель бизнесмена.

Неизвестно, как на такой поворот событий отреагировала Хилтон, но она продолжает публиковать в сети романтические фото с мужем и писать, как она его любит.

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума / Фото из инстаграма невесты

Елизавета II – выздоравливает

Британская королева Елизавета II после почти месячного лечения чувствует себя лучше. После отмены нескольких визитов в Северную Ирландию, Глазго и Дня памяти она вышла на личную встречу в Виндзорском замке с генералом сэром Ником Картером. У нее не было при себе трости, и она прекрасно выглядела на фотографии, обнародованной в сети. На следующий день у королевы была онлайн-аудиенция, на которой она пребывала в отличном настроении.

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Отметим, что в середине октября Елизавета II попала на ночь в больницу, однако причин в Букингеме не называли. Впоследствии она отменила несколько визитов, из-за чего в сети возникло беспокойство. Премьер-министр Британии Борис Джонс уверял, что с королевой все хорошо. Однако на прошлой неделе стало известно, что Ее Величество потянула спину и ей необходимо еще какое-то время поберечь себя.

У Елизаветы II была аудиенция 17 ноября / Фото Getty Images

Меган Маркл дала новое интервью

Наряду с новостями о Елизавете II стало известно, что Меган Маркл приняла участие в эпизоде ​​"Шоу Эллен Дедженерес". Это было второе большое интервью после скандального разговора с Опрою Уинфри в марте 2021 года. Если полгода назад Меган с принцем Гарри приоткрыли занавес жизни в королевской семье, то сейчас Меган рассказывала о своих детях, своей книге, делилась веселыми историями о бывшей актерской карьере. Женщина ничего не рассказывала о жизни в Британии, поэтому поводов для скандалов не возникло.

Меган и принц Гарри отклонили приглашение королевы провести предстоящее Рождество в Лондоне в кругу семьи. Причиной стала большая загруженность герцогов Сассекских по работе в США. Эксперты были убеждены, что супруги все же приедут в Сандрингем и отпразднуют со всеми Рождество, поскольку это будет первый праздник у Елизаветы II без мужа принца Филиппа, который умер в этом году. Однако Гарри и Меган с детьми решили остаться в США, "за океаном".

Меган Маркл в "Шоу Эллен Дедженерес": смотреть видео онлайн

Адель выпустила альбом "30"

Британская певица Адель впервые за последние 6 лет выпустила знаковый альбом "30", в который вошли 12 песен. На одну из них – Easy on me – артистка выпустила потрясающий видеоклип, а другие несколько песен спела на частном концерте в Лос-Анджелесе. Одну из них певица опубликовала в сети за день до релиза альбома. И вот 19 ноября фанаты смогли услышать долгожданную четвертую пластинку Адель.

Альбом "30" женщина посвятила своему 9-летнему сыну Анджело. В песнях она воспела любовь к нему, а также нелегкие моменты материнства. Также Адель затронула тему развода с мужем Саймоном Конекки и одиночество. В общем, эти композиции стоит услышать, чтобы понять всю боль и нелегкий этап жизни артистки.