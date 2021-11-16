В американские СМИ просочилась информация о том, что Картер Реум является отцом. 9 лет назад на свет появилась его дочь, о которой раньше никому не было известно.
К слову В платье со сверхглубоким декольте: Ким Кардашян показала образ со свадьбы Пэрис Гилтон
У мужа Пэрис Хилтон есть дочь
Мама девочки Лаура Беллицци, звезда реалити-шоу "Секреты Аспена". В 2010 году она встречалась с актером Мэлом Гибсоном. Поэтому считалось, что женщина забеременела от него.
Однако ни Мэл, ни Лаура не согласны с такой версией. Тест на отцовство не делали, однако Картер Реум подписал документ, подтвердивший, что он папа девочки. Он якобы только однажды встречался с дочерью. Хотя мужчина не видится с ней, но финансово поддерживает.
Люди, для которых эта история важна, знали о ней в течение 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него с ней нет традиционных отношений, как между отцом и дочерью, он обеспечивал ее с момента рождения и будет делать это и дальше,
– сообщил представитель бизнесмена.
После новостей о том, что Картер Реум и Пэрис Хилтон поженились, девочка вроде бы очень расстроилась и была эмоционально задета.
"Также она видела статьи Пэрис и Картера о создании семьи. Она испытала огромное неприятие и почувствовала себя брошенной", – рассказал инсайдер.
Дочь Реума расстроилась из-за новостей о свадьбе отца / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон
Отметим, что неизвестно, знает ли Пэрис Хилтон о том, что ее избранник уже отец. Светская львица сама мечтает о первенце. Она готовится стать мамой с помощью искусственного оплодотворения.
Что известно о свадьбе Пэрис Гилтон
- Светская львица вышла замуж за бизнесмена 11 ноября. Большое празднование длилось три дня и три ночи.
- Первая, торжественная часть, прошла в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Пэрис Хилтон сменила четыре свадебных платья в первый день празднования.
- На торжество были приглашены звездные гости – Ким Кардашян, Эмма Робертс и Николь Ричи, ставшие главными подружками невесты, а также Бэби Рекса, Эшли Бенсон, Деми Ловато.