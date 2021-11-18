Радостной вестью 20-летняя Тринчер поделилась только сейчас. Все произошло 22 октября, а к важному дню Волошин начал готовиться за три недели. Для этого пригласил видеографа, чтобы снять о предложении бракосочетания красивый минифильм, а также 40 байкеров и всех близких друзей.
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Анни Тринчер сделали предложение: смотрите видео онлайн
Родные Анны Тринчер довольно негативно отреагировали на такое событие: мама обиделась, что ее не предупредили об этом, а бабушка с тетей считают, что ей еще рано выходить замуж. Несмотря на это, Анна чувствует себя крайне счастливой и уже зимой начнет готовиться к свадьбе.
Анна Тринчер выходит замуж за Александра Волошина / Фото "КП в Украине"
Праздник 24-летний Александр и Анна Тринчер планируют устроить летом 2022 года. Они не хотят традиционной "английской" свадьбы, а что-то "кринжовое".
Вот реперскую, хочется какого-то гротеска, да. Что бы это ни было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю,
– поделилась пара.
Пока молодая пара не планирует детей. Сейчас они оба сосредоточены на блогерской карьере. "Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство", – поделилась Анна.
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Что известно об отношениях пары
- Александр и Анна являются инстаграм- и тикток-блогерами, поэтому часто снимают свою жизнь в стиле реалити-шоу. Они неоднократно "расставались" на камеру и даже встревали в скандалы.
- Один из таких связан с Волошиным, когда в июне 2021 года он устроил показательный разыгрыш с iPhone, который после завершения съемок хотел отобрать у подростка. Впоследствии он покаялся за поступок, а потом заявил, что все было подстроено ради хайпа в сети.
- Через несколько месяцев он также опубликовал видео, где столичные патрульные его жестко задержали после того, как он нарушил правила дорожного движения. На кадрах обнародованного видео можно увидеть, что Волошин не хотел объяснять полиции, почему он поехал по полосе общественного транспорта.