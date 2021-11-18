Радостной вестью 20-летняя Тринчер поделилась только сейчас. Все произошло 22 октября, а к важному дню Волошин начал готовиться за три недели. Для этого пригласил видеографа, чтобы снять о предложении бракосочетания красивый минифильм, а также 40 байкеров и всех близких друзей.

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Родные Анны Тринчер довольно негативно отреагировали на такое событие: мама обиделась, что ее не предупредили об этом, а бабушка с тетей считают, что ей еще рано выходить замуж. Несмотря на это, Анна чувствует себя крайне счастливой и уже зимой начнет готовиться к свадьбе.

Анна Тринчер выходит замуж за Александра Волошина / Фото "КП в Украине"

Праздник 24-летний Александр и Анна Тринчер планируют устроить летом 2022 года. Они не хотят традиционной "английской" свадьбы, а что-то "кринжовое".

Вот реперскую, хочется какого-то гротеска, да. Что бы это ни было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю,

– поделилась пара.

Пока молодая пара не планирует детей. Сейчас они оба сосредоточены на блогерской карьере. "Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство", – поделилась Анна.

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