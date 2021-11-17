Меган Маркл дала второе большое интервью на телевидении с тех пор, как отошла от королевских обязанностей в Великобритании. Впервые она разговаривала с Опрой Уинфри в марте 2021 года и своими заявлениями спровоцировала большой скандал.
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"Многое изменилось с тех пор, как в последний раз Меган, герцогиня Сассекская, была на территории Warner Brothers. Не пропусти завтра наше интервью", – написала в своем инстаграме Эллен Дедженерес и прикрепила тизер разговора.
О чем будет интервью Меган Маркл
В коротком тизере можно услышать, что на телестудию к Эллен Меган несколько лет назад добиралась с немалыми проблемами. "У нее была своя собственная жизнь, поэтому у меня был очень старый Ford Explore Sport, и в какой-то момент ключ на стороне водителя перестал работать", – рассмеялась Меган.
Что еще расскажет в интервью с Эллен – увы, остается загадкой. Для телеинтервью Маркл надела лаконичную белую блузу с рукавами-фонариками, черные классические брюки и туфли-лодочки. У нее были пышные, едва волнистые волосы, а на лице – нежный дневной макияж.
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Реакция сети
Фанаты по-разному отреагировали на очередную гостью в "Шоу Эллен Дедженерес":
- "Было приятно видеть ее улыбку";
- "Нет, спасибо";
- "О, Боже... Не могу дождаться, чтобы посмотреть это. Жаль, что я не был там";
- "Вау, она красивая";
- "Мы любим тебя";
- "Нет, спасибо";
- "Вы серьезно?";
- "Ей аплодируют за то, что она пролезла через багажник своей машины? Что это за пропаганда?";
- "Она не такой интересный человек, каким пытается выглядеть, и на нее вообще не стоит смотреть";
- "Она великолепна и выглядит такой счастливой";
- "Так грустно видеть, как Эллен тянется ко дну бочки за гостем. Это совсем неинтересно".