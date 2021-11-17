Меган Маркл дала второе большое интервью на телевидении с тех пор, как отошла от королевских обязанностей в Великобритании. Впервые она разговаривала с Опрой Уинфри в марте 2021 года и своими заявлениями спровоцировала большой скандал.

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"Многое изменилось с тех пор, как в последний раз Меган, герцогиня Сассекская, была на территории Warner Brothers. Не пропусти завтра наше интервью", – написала в своем инстаграме Эллен Дедженерес и прикрепила тизер разговора.

О чем будет интервью Меган Маркл

В коротком тизере можно услышать, что на телестудию к Эллен Меган несколько лет назад добиралась с немалыми проблемами. "У нее была своя собственная жизнь, поэтому у меня был очень старый Ford Explore Sport, и в какой-то момент ключ на стороне водителя перестал работать", – рассмеялась Меган.

Что еще расскажет в интервью с Эллен – увы, остается загадкой. Для телеинтервью Маркл надела лаконичную белую блузу с рукавами-фонариками, черные классические брюки и туфли-лодочки. У нее были пышные, едва волнистые волосы, а на лице – нежный дневной макияж.

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