Несколько дней назад стало известно, что муж Пэрис Хилтон, с которым она встречалась около года и вышла замуж 11 ноября, имеет 9-летнюю дочь от Лауры Беллицци, звезды реалити-шоу "Секреты Аспена". Журналисты говорят, что Реум видел ребенка только один раз.

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Несмотря на то, что скандал набирает немалые обороты, а сама Пэрис, вероятно, ничего не знала о первенце Картера до свадьбы, светская львица продолжает засыпать сеть романтическими фото. Последними снимками стали свадебные портреты пары, которые подписаны хэштегом "Навсегда Хилтон и Реум".

Я хочу целовать тебя вечно,

подписала фото Пэрис.

На черно-белых фотографиях женщина предстала в одном из своих свадебных платьев, с лаконичной прической, нежными серьгами и макияжем. Картер же время был одет в черный костюм с бабочкой и белой рубашкой. Он нежно целовал свою жену.



Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис



Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис



Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума