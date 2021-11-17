Несколько дней назад стало известно, что муж Пэрис Хилтон, с которым она встречалась около года и вышла замуж 11 ноября, имеет 9-летнюю дочь от Лауры Беллицци, звезды реалити-шоу "Секреты Аспена". Журналисты говорят, что Реум видел ребенка только один раз.
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Несмотря на то, что скандал набирает немалые обороты, а сама Пэрис, вероятно, ничего не знала о первенце Картера до свадьбы, светская львица продолжает засыпать сеть романтическими фото. Последними снимками стали свадебные портреты пары, которые подписаны хэштегом "Навсегда Хилтон и Реум".
Я хочу целовать тебя вечно,
подписала фото Пэрис.
На черно-белых фотографиях женщина предстала в одном из своих свадебных платьев, с лаконичной прической, нежными серьгами и макияжем. Картер же время был одет в черный костюм с бабочкой и белой рубашкой. Он нежно целовал свою жену.
Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис
Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис
Пэрис Хилтон и Картер Реум в день свадьбы / Фото из инстаграма Пэрис
Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума
- Светская львица вышла замуж за бизнесмена 11 ноября. Большое празднование длилось три дня и три ночи.
- Первая, торжественная часть прошла в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Пэрис Хилтон сменила четыре свадебные платья в первый день празднования.
- На торжество были приглашены звездные гости – Ким Кардашьян, Эмма Робертс и Николь Ричи, которые стали главными подружками невесты, а также Беби Рекса, Эшли Бенсон, Деми Ловато.