24 июня в Верховном суде Лос-Анджелеса состоялось слушание, на котором лично присутствовала американская исполнительница Бритни Спирс. Она выступила с требованием назначить на роль своего опекуна Джоди Монтгомери, а отца отстранить от опекунства над ней.

К слову Бритни Спирс впервые лично выступит против отца в суде

Бритни Спирс выступила против отца в суде

Знаменитость заявила, что ее отец Джейми контролирует ее жизнь на 100 тысяч процентов и "ему это нравится". Она давала показания около 20 минут, рассказав детали опекунства над ней.

Я пережила травму, я хочу вернуть свою жизнь,

​– высказалась Бритни Спирс.

Певица подчеркнула, что работала всю свою жизнь, между тем ею пользуются другие, а опекунство звезда назвала договоренностью, которой "злоупотребляют".

Какие условия поставил отец Бритни Спирс дочери

Исполнительница призналась, что хочет выйти замуж и родить детей. Но из-за опекунства она не может осуществить свои планы – отец запретил Бритни удалить противозачаточную спираль и соответственно получить возможность забеременеть.

и соответственно получить возможность забеременеть. Спирс заявила, что отец заставлял ее принимать литий – препарат от биполярного расстройства. Но Джейми давал звездной дочери слишком большую дозу. По ее словам, после употребления лекарств она не могла разговаривать и вела себя будто навеселе.

ее принимать литий – препарат от биполярного расстройства. Но Джейми давал звездной дочери слишком большую дозу. По ее словам, после употребления лекарств она не могла разговаривать и вела себя будто навеселе. Бритни Спирс подчеркнула, что опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы.

Ответ адвокатов Джейми Спирса

По словам команды отца знаменитости, он "обеспокоен" словами дочери.

Ему жаль видеть, как его дочь страдает и испытывает столько боли. Мистер Спирс любит свою дочь, и он очень скучает по ней,

– сообщили адвокаты.

Также юристы отметили, что Джейми Спирс хорошо выполнял свою работу по опекунству над дочерью.

Реакция поклонников

Стоит отметить, что под залом суда собралось немало неравнодушных. Поклонники вышли с плакатами с лозунгами Free Britney (свободу Бритни). Хэштег под таким же лозунгом в твиттере стал одним из самых популярных за последний день. Там фанаты артистки поддерживают ее.

Опекунство над Бритни Спирс: кратко