О выходе из громкого дела, на котором Сэм Ингхем заработал немалое состояние, говорится в документах, поступивших в суд Лос-Анджелеса. Мужчину неоднократно обвиняли в чрезмерной лояльности к отцу артистки и недостаточной защите звезды по делу.
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Известно, что адвокат Бритни брал за свои услуги почти 500 долларов в час. Поэтому можно только представить, какие миллионы заработал человек за 13 лет ведения дела. В СМИ добавляют, что Бритни Спирс не имела возможности избрать все это время другого адвоката из-за опекунства отца и решения суда.
Зато Бритни в суде 23 июня вспомнила, что Ингхем часто просил ее "держать язык за зубами" и не говорить на слушаниях много важных вещей. Также адвокат якобы обманывал ее и ни разу не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки своего отца. Впрочем, Сэм Ингхем утверждает, что неоднократно предлагал своей клиентке различные варианты по решению вопроса опекунства, в частности о его прекращении.
Кроме него, в деле прекратила участвовать юридическая компания Loeb & Loeb. Оба решения об отстранении адвоката и компании должен утвердить суд. И только после этого у певицы появится новый адвокат.
Что известно о деле Бритни Спирс с опекунством
- С 2008 года опекуном артистки является ее отец Джеймс Спирс. Весь контроль над дочерью ему передали после ряда психических срывов певицы 13 лет назад.
- Несколько лет назад Бритни начала просить у суда передать опекунство другим людям или полностью его снять, но суд отклонял прошение.
- Больше всего шума наделало выступление Бритни Спирс в суде 23 июня 2021 года, когда она заявила, что отец запрещал ей водить машину, рожать детей и удалять из организма противозачаточную спираль, жениться, вести собственную концертную деятельность и распоряжаться финансами.
- После заявлений артистки ее поддержало немало звезд, но суд в очередной раз отклонил ее просьбу снять опекунство. Следующее слушание по делу назначено на 14 июля.