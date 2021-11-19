На новом снимке маленький сын Арчи стоит в резиновых сапогах спиной к камере и держит в руках корзину. Он ждет, пока сможет собрать у кур яйца.
К слову Через полгода после скандала: Меган Маркл даст интервью Эллен Дедженерес – видео
"Он такой милый со своими курочками", – сказала Эллен Дедженерес, на что Меган ответила: "Арчи очень нежный ребенок".
2-летний сын Меган Маркл в курятнике / Скриншот из программы Эллен Дедженерес
Судя по фото, цвет волос неизменно остается рыжим – как у его папаши принца Гарри. Впрочем, лицо мальчика Меган решила не показывать, как до сих пор не показывает дочь Лилибет, которую родила в этом году. Стоит добавить, что Эллен Дедженерес могла видеть детей, поскольку живет по соседству с Меган и, по информации СМИ, является частой гостьей там.
Что касается курятника, то он размещен на территории элитного поместья Маркл и принца Гарри в Калифорнии, Монтесито. Еще в марте в интервью Опре Уинфри Меган рассказала, что спасла с мужем кур с куриной фермы, и теперь куры живут в курятнике на территории их имения. Над курятником теперь висит вывеска с надписью Archie's Chick Inn.
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