На новом снимке маленький сын Арчи стоит в резиновых сапогах спиной к камере и держит в руках корзину. Он ждет, пока сможет собрать у кур яйца.

К слову Через полгода после скандала: Меган Маркл даст интервью Эллен Дедженерес – видео

"Он такой милый со своими курочками", – сказала Эллен Дедженерес, на что Меган ответила: "Арчи очень нежный ребенок".



2-летний сын Меган Маркл в курятнике / Скриншот из программы Эллен Дедженерес

Судя по фото, цвет волос неизменно остается рыжим – как у его папаши принца Гарри. Впрочем, лицо мальчика Меган решила не показывать, как до сих пор не показывает дочь Лилибет, которую родила в этом году. Стоит добавить, что Эллен Дедженерес могла видеть детей, поскольку живет по соседству с Меган и, по информации СМИ, является частой гостьей там.

Что касается курятника, то он размещен на территории элитного поместья Маркл и принца Гарри в Калифорнии, Монтесито. Еще в марте в интервью Опре Уинфри Меган рассказала, что спасла с мужем кур с куриной фермы, и теперь куры живут в курятнике на территории их имения. Над курятником теперь висит вывеска с надписью Archie's Chick Inn.

Стоит добавить, что Арчи имеет титул принца и занимает 7 место в списке наследников британского престола. Что касается его младшей сестренки Лилибет, то она не имеет титула, но занимает 8 место. Девочка размещена в линии наследования после своего брата Арчи и перед принцем Эндрю, третьим ребенком королевы Елизаветы II. За ним идут дочери герцога – принцесса Беатрис и принцесса Евгения.



Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала