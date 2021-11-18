Королевский инсайдер сообщил, что пару не следует ожидать в Великобритании на Рождество, ведь к этому событию в королевском дворе готовятся заранее, поэтому о визите Меган и Гарри уже давно было бы известно. Несмотря на то, что королева им направила приглашение провести праздник вместе с королевской семьей в Сандрингемском дворце, они его отклонили. Супруги останутся в США.

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Гарри и Мэган не приедут. Если бы они собирались, они уже сообщили бы об этом своей семье... Но это первое Рождество Ее Величества без мужа, поэтому можно было надеяться, что они захотят быть с ней,

– заявил источник.

Инсайдер подозревает, что Гарри и Меган не хотят вызывать внимание прессы, ведь понимают, что когда они появятся в Лондоне, заголовки не будут давать им покоя.

"Я думаю, все понимают, что когда они оба вернутся в Великобританию, их будет ждать безумие, но им нужно сорвать "лейкопластырь" и продолжать жить дальше", – добавил инсайдер.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Причина отказа

В другом издании Еxpress сообщили, что писатель Стюарт Пирс уже рассказал на канале Royally US о рождественских планах герцогов Сассекских.

"Они очень, очень заняты следующим проектом или серией проектов, потому что там много всего происходит. Конечно, все остальные семьи соберутся вместе, чтобы увидеть королеву в Сандрингеме, особенно потому, что Филиппа там больше не будет. Это будет тяжелое Рождество, другое Рождество", – отметил Пирс.

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