Елизавета II была в больнице

О пребывании британской королевы в больнице сообщил Букингемский дворец. Из-за ночи в госпитале короля Эдуарда 95-летняя Елизавета II отменила запланированную поездку в Северную Ирландию.

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Пребывания Ее Величества в больнице якобы не связано ни с возможным заболеванием коронавирусом, ни с ухудшением самочувствия. Это лишь был осмотр специалистами.

В больнице на ночь королева осталась "по практическим соображениям". Врачи посоветовали Елизавете II больше отдыхать, однако этот совет она восприняла не слишком благосклонно.

После совета врача о нескольких днях отдыха, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении,

– сообщил дворец.

Елизавета II была расстроена из-за того, что не смогла посетить Северную Ирландию. Впрочем, уже в четверг, 21 октября, она вернулась к своим обязанностям.

Отметим, что королева впервые за 8 лет побывала в больнице. В последний раз она была там тогда, когда в 2013 году у нее появились симптомы гастроэнтерита.



Елизавета II / Фото Getty Images

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