Менее чем за два часа до поминальной службы возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне стало известно, что Елизаветы II на ней не будет. Представители Ее Величества объявили, что она потянула спину и с большим сожалением решила пропустить траурную церемонию. Это решение якобы не связано с предварительными медицинскими рекомендациями.
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Королева потянула спину и с большим сожалением решила, что не сможет посетить сегодняшнюю воскресную поминальную службу в Кенотафе. Ее Величество разочарована тем, что пропустит службу,
– говорится в заявлении Букингемского дворца.
Принц Чарльз / Фото из инстаграма королевской семьи
В то же время, Ее Величество надеется, что боль в спине не помешает ей исполнять легкие служебные обязанности на следующей неделе. Примечательно, что последние две недели она отдыхала от публичных выходов из-за советов врачей.
Эта травма Елизаветы II лишь усугубляет беспокойство относительно ее здоровья, ведь с середины октября она исчезла из поля зрения. Ее Величество уже пропустила поездку в Северную Ирландию и климатическую конференцию ООН в Глазго.
Что известно о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II
- Месяц назад Ее Величество впервые за 17 лет вышла на публику с тростью – посетила службу в Вестминстерском аббатстве.
- Ночь с 20 на 21 октября королева провела в больнице. Букингемский дворец уверял, что после планового обследования королева Елизавета II "по практическим соображениям" осталась в госпитале, а утром вернулась в Виндзорский замок.
- После этой госпитализации Ее Величество больше не будет выходить в свет без сопровождения.