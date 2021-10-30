В последнее время Елизавета II обеспокоила своим состоянием. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон развеял все слухи об ухудшении ее здоровья.
К теме Никаких официальных визитов, – врачи посоветовали Елизавете II отдыхать еще 2 недели
На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю каждую неделю, и она в отличной форме,
– подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что для королевы важен отдых. Поэтому сейчас она придерживается всех советов врачей.
"Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я считаю – это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего", – добавил премьер-министр.
Отменены выходы Елизаветы II
- Слухи об ухудшении состояния здоровья британской королевы появились после того, как она впервые за 17 лет вышла на публику с тростью.
- Впоследствии стало известно, что Ее Величество провела ночь с 20 на 21 октября в больнице. Из-за этого была отменена поездка в Северную Ирландию. Утром Елизавета II якобы вернулась в Виндзор с хорошим настроением.
- Букингемский дворец сообщал об отмене одного из выходов. Елизавета II лишь виртуально будет присутствовать на климатическом мероприятии в Глазго 1 ноября. Затем представители сообщили, что королева не будет выходить в свет еще 2 недели.