24 канал пообщался с MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) во время благотворительных гастролей в Польше. Там артистка находится вместе с сыном и мужем. Исполнительница говорит, что они не могли сидеть дома, сложа руки, поэтому решили все-таки уехать за границу, чтобы хоть как-то помочь Украине. Анастасия, ее муж Сергей Середа и маленький сын Давид втроем ежедневно одолевают по 400 километров, чтобы собрать деньги для наших защитников.

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MamaRika не может без любимого, едва выдержала разлуку в первые места войны, когда уехала в Молдову, а оттуда – в Польшу. Верили ли Анастасия и Сергей, что будет война, почему отложили вопрос об усыновлении ребенка, что артистка думает о русском языке и какие впечатления от родного города, куда недавно приехала впервые за 10 лет, – узнайте ниже в разговоре с певицей для проекта "Интерв 24".

Интервью с MamaRika в видеоформате

Благотворительные концерты в Польше и выезд мужа за границу

Через 2 месяца после возвращения в Украину вы снова уехали за границу. Сейчас находитесь в Польше вместе с вами муж и сын. Какова цель этой поездки и как Сергею удалось уехать из страны во время военного положения?

Понимаю, что этот вопрос многих беспокоит. Люди почему-то думают, что мы выехали по какому-то нелегальному пути. Мы не та семья, которая имела цель уехать куда-то, мы фантастически чувствуем себя дома. Все, кто следят за мной, знают, как мы любим быть дома. А причина нашего выезда за границу – много приглашений на благотворительные концерты. Одно время мы игнорировали эти приглашения, но потом поняли, что это неправильно. Сейчас в Украине нет активной концертной деятельности, поэтому мы поняли, что больше пользы принесем, когда будем выступать на благотворительных концертах за границей. Здесь мы собираем деньги для нашей армии, сотрудничаем с фондами.

Сейчас идет большой гастрольный тур, Министерство культуры дало разрешение на выезд. Я выступаю как артистка, а мой муж Сергей – ведущий концертов. Дома нам гораздо комфортнее, но мы вышли из этой зоны комфорта. Как видите, мы здесь живем, скажем так, в экзотических условиях. Я уже говорила своим подписчикам, что это далеко не самые лучшие условия для ребенка. Днем мы проезжаем 400 – 500 километров, мой ребенок постоянно питается непонятно чем. Мы во многом пожертвовали, чтобы быть полезными сейчас. Пока мы в Польше, а потом будем видеть, как будет складываться ситуация. Потому что концертный график постоянно обновляется.



MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграмма певицы

Кто помогает с сыном, пока вы на концертах?

Никто, мы сами. Это очень сложно. Если честно, я рассыпалась в этих переездах. Мы с Сергеем просто уничтожены, похудели. Очень тяжело быть в пути с маленьким ребёнком. Такого графика работы у меня уже давно не было. Поначалу гастролей не было из-за пандемии, а 24 февраля начался весь этот ужас. Не помню, когда мы активно ездили. Но у Давида много энергии, у него все хорошо. Не знаю, как он все это выдерживает, но он великий молодец. Я иногда вечерами плачу, переживаю за него, потому что понимаю, что хотела для него не такого детства. Но с другой стороны, грех жаловаться, потому что мы вместе. Я с Сергеем делаем все для того, чтобы сыну было хорошо.

Даже не представляли, – MamaRika о начале войны

Еще до войны все говорили о тревожном чемоданчике, призывали готовиться к войне. Вы верили, что россия начнет полномасштабное вторжение?

Мы вообще не ожидали, что так может быть. Наша семья очень положительная, поэтому такой вариант даже не представляли. Мы не думали, что в современном мире может произойти такое, считали это бессмысленным запугиванием.

Даже в ночь с 23 на 24 февраля спокойно работали, монтировали какое-нибудь видео, уложили сына спать и включили телевизор. Тогда как раз началась эта речь путина. Мы испугались, думали, он сошел с ума. Я говорила Сергею: "Может собрать вещи?". Муж сказал подождать до утра, а там будет видно. Мы легли спать и через несколько часов проснулись от взрыва. Никогда не забуду это состояние.

Главное, что мы не сдаемся. Украина каждый день становится сильнее. Знаю, что победа – это вопрос времени. Не всегда будет темная полоса. Мы из тех людей, у которых не было "тревожного чемодана". Кто мог подумать, что такое произойдет? Знаю, что есть те артисты и другие люди, заранее уехавшие за границу. Может, у них была какая-то информация, они были уверены, что будет война. Мы вообще не верили в это.



MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграмма певицы

Жизнь в полуразрушенном доме в Молдове и тяжелая дорога в Польшу

Вместе с сыном в начале войны вы уехали в Одессу, а затем жили в полуразрушенном доме в Молдове. Какие мысли были тогда? Вы ведь сама с маленьким ребенком, не просто за границей, а в, мягко говоря, не комфортных условиях.

Комфорт – это сейчас что-то далеко не первоочередное. Самое страшное то, что Давиду в начале войны было всего 7 месяцев. Это сейчас ему уже год, он взрослее, с ним легче. А тогда мы просто понимали, что нужно уезжать из Молдовы. Я добралась до Польши, там была моя мама. Это было тяжело. Ничто в жизни мне не давалось так тяжело, как эта поездка. Когда приехала в Польшу, весила чуть больше 40 килограммов. Из-за постоянного стресса начались проблемы с желудком. Уже в Киеве, когда вернулась домой, мне сделали операцию.

Хочу обратиться ко всем людям. Обязательно заботьтесь о своем здоровье! Особенно сейчас, потому что все эти стрессы очень негативно влияют на его состояние.

В Молдове мы вообще жили неизвестно где. Это был дом, где давно никто не жил. Но хорошо, что было где остановиться. Эта квартира, где мы сейчас, не лучше жилья, которое было в Молдове. Здесь просто все разваливается. Но мы очень благодарны людям, которые приютили нас и тогда, и сейчас. Неважно, в каких условиях ты живешь. Я уже говорила: "Можно и в коробке из-под сыра пожить, только бы все были живы и здоровы". Главное, что вся семья жива, имеем кому написать: "Как дела?" и получаем в ответ: "Все ок".

За ту поездку я стала сильнее, теперь уже ничего не страшно. Первые три дня войны под Гостомелем под обстрелами, затем – маршрут в Польшу, сейчас – эти трешевые туры. Теперь ничего не боюсь.

Мне кажется, что украинцев уже видно издалека, особенно девушек. За границей есть много матерей с детьми, они столько ужаса пережили. Мы без слов понимаем друг друга. Иногда я встречаю девушек на улицах, они подходят фотографироваться. Когда спрашиваю откуда они – молчат. Сразу все становится ясно. Мы никогда не будем такими, как раньше. К сожалению, такой ценой нам дается покой и здоровье наших детей.



MamaRika с сыном / Фото с инстаграмма певицы

Когда были в том доме в Молдове, понимали, что война на Украине – это надолго?

Как я уже говорила, наша семья – пример правильного оптимизма. Мы не верили, что это начнется. Поэтому когда приехала в Молдову, была уверена, что буду там максимум неделю. Каждый день звонила мужу и говорила, что мы возвращаемся. Но теперь уже нет сил ждать. Просто живу каждый день. Мы знаем, что победа будет точно, понимаем, что на это нужно время.

Теперь нужно делать все, что зависит именно от тебя, твоей сферы. Каждый должен быть на своем фронте. Мы на своем месте. Чувствую, что полезны сейчас.

Я очень боюсь долгой, тяжелой зимы. Не хочу озвучивать плохие мысли, но мне кажется, что оккупанты будут делать все, чтобы эта зима была сложной. Очень надеюсь, что мы все-таки сможем этого не допустить. По сути, зима не закончилась. Мы до сих пор живем в режиме зимних вещей. Только сейчас я одела шорты и поняла, что это уже конец лета. Живем 24 февраля.



Дом, где MamaRika жила в Молдове / Фото из инстаграмма певицы

MamaRika впервые за 10 лет приехала в родной город во Львовской области

Вы родом из Львовской области, города Червоноград. Почему не уехали туда?

Мы заехали в Червоноград, когда выезжали на концерты, потому что очень тяжело добираться с маленьким ребенком из Киева в Варшаву. Это был мой первый визит в Червоноград за 10 лет. Сейчас я говорю с улыбкой, потому что вернулась мыслями в очень хорошие времена. Когда зашла домой – расплакалась.

Эта квартира – дом моего детства. Там все так, как было. Было так хорошо, что не хотела никуда уезжать. Остался мой стол, за которым сидела, работала за компьютером. Все мои воспоминания поместились в ту маленькую, но такую уютную квартиру. Я даже побывала в школе, где училась. Конечно, никого из знакомых там не встретила, потому что сейчас каникулы. Но видно, что готовятся к учебному году, пахло свежей краской.

Я очень переживала за город, думала, что ситуация ухудшилась. Но, приехав, была потрясена, сколько всего изменилось. Город ожил, появилась новая инфраструктура.

Червоноград очень уютный. Я обязательно приеду еще. Мы побыли там только одну ночь и поехали дальше, но я успела пробежаться по улочкам, встретить знакомых. Возможно, на обратном пути снова заедем, встречусь с одноклассниками.

Я сдерживаю Сергея, – почему MamaRika не отпускает мужа в ВСУ

Не думали о том, что пока вы в Польше, муж может пойти служить в ВСУ?

Да, конечно. Он рассматривал такой вариант. Признаюсь, что меня это очень беспокоит. Не представляю, что будет, если это произойдет. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как я выдержала бы это. Когда он стремился идти в ВСУ, я была просто уничтожена. Благодарю тех женщин, которые имеют отвагу отпустить мужчин туда. Это очень сложно.

Наша армия – это вдохновляющее. Благодаря ей мы каждое утро просыпаемся, пьем кофе, просто живем. Девушки, которые сейчас служат, – это вообще для меня космос. Я смотрю на них и понимаю, что я не смогла бы. Как женщина, увлекаюсь их силой. Вы просто фантастичны!



MamaRika с сыном и мужем / Фото с инстаграмма певицы

Разлука с мужем была для вас тяжелой. Как она повлияло на ваши отношения?

Мы итальянская семья. Для эмоциональных качелей нам не нужно поводов. Когда была в Польше, каждый день говорила: "Все, я уезжаю, еду домой". Из-за этого постоянно ссорились. Для нас очень важно быть вместе. Сын рос без папы, поэтому мне очень хотелось, чтобы они хоть на чуть-чуть увиделись. И сейчас, когда есть возможность работать командой, быть вместе, радуюсь каждой минуте. Пусть тяжело, в дорогах, неизвестно где и как, но мы вместе. Нам точно грех жаловаться, нас жалеть не нужно.

"Заморозили" этот вопрос, – почему MamaRika и Сергей Середа пока отказались от усыновления ребенка

Вы стали одной из семей, объявивших, что хотят усыновить ребенка. Когда именно сделаете это и как готовитесь к такому шагу?

Сейчас готовиться сложно, потому что есть нюансы. Я уже изучала этот вопрос. Во время войны процедура усложняется. Можно зарегистрироваться в нашем приложении "Дія", стать в очередь на усыновление, но мы себе поняли одну вещь. Пока мы очень нестабильны финансово. Если честно, вообще не понимаю, как выживаем, потому что работы совсем нет.

Есть концерты, но они благотворительны. На них мы не зарабатываем деньги, а собираем, организаторы ничего не покрывают. Сами оплачиваем все расходы: бытовые, дорогу, бензин и т.д. Живем на минимальном бюджете, денег не хватает ни на что. Потому вопрос материальной нестабильности переносит момент с усыновлением. Нас сейчас едва хватает, чтобы Давид достойно чувствовал себя.

Хочется, чтобы новый член нашей семьи все-таки был в достатке, хотя бы в относительном, когда мы хоть чуть-чуть уверены в завтрашнем дне. Боюсь дать ребенку меньше, чем я хочу. А я хочу дать весь мир. Хочу, чтобы были все условия для ребенка, чтобы он был в комфорте, потому что до усыновления точно имела нелегкую судьбу. Пока мы этот вопрос "заморозили".



Сыну MamaRika и Сергея Середы исполнился год / Фото с инстаграмма певицы

Как только поймем, что готовы и имеем для этого ресурс, однозначно вернемся. Это мечта нашей жизни. Заодно Давид подрастет, будет помогать нам, воспитывать братца или сестричку.

Сын MamaRika в первый день рождения собрал деньги для ВСУ

На днях сыну исполнился год, вы впервые показали его лицо и даже зарегистрировали страницу в инстаграмме. Почему это сделали именно в день рождения?

Если честно, я бы вообще никому его не показывала. Это самое дорогое, что вообще может быть у человека, я говорила, что он только мой. Нервничала страшно, но потом поняла, что это неизбежно, он взрослеет. Мы заранее сделали фотосессию, решили создать ему свою страницу, чтобы потом у него был такой альбом воспоминаний. Да и нас постоянно видели вместе.

Недавно выступали в Щецине (Польша, – 24 канал), вместе с группой Kalush Orchestra работали на одном фестивале. Тогда за кулисами нас снимали, а потом в инстаграмме было много отметок, где показали лицо Давида. Понимаю, что его невозможно скрыть. А с другой стороны, почему такую красоту скрывать? У нас получился очень классный пацан, поэтому мы уже познакомили его с нашими людьми. Надеюсь, что в его сторону будут только хорошие взгляды. Дети не должны ощущать негатив. Они должны чувствовать, что их любят.



Сын MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграмма певицы

Могу сказать, что я горжусь своим сыном, потому что у него уже был свой первый сбор, сделал первый вклад в Украину, в будущее. 2 августа ему исполнился годик. Благодаря подписчикам, моей аудитории Давид насобирал деньги в благотворительный фонд "Детская мечта". За несколько дней сыну удалось собрать 20 тысяч гривен. Я попросила, чтобы люди, желающие поздравить Давида, посылали деньги на банку, которую я открыла специально для этого.

Это модель воспитания сына, которую я хочу развивать дальше. Хочу, чтобы он понимал, что нужно помогать, потому что это основная миссия каждого человека. Когда душа приходит на эту землю, она должна отдавать – это главное. Очень надеюсь, что мы воспитаем Давида именно так и он на нашем примере будет понимать, что, прежде всего, нужно быть полезным. Я очень радуюсь.

Мнения MamaRika о новом наступлении на Киев и "хлопки" в Крыму

Верите ли вы, что будет новое наступление на Киев? Ведь ваш дом под Гостомелем и снова может оказаться под обстрелами.

Нет, не верю. Они могут только стрелять. Они не способны вести стратегию, воевать достойно. Могут только разрушать. Нарушили все возможные законы. Ножками уж точно никуда не дойдут. Киев – это недостижимая цель для них, потому что не умеют воевать. Украина – это для них недостижимая цель.

В оккупированном Крыму уже чаще раздаются взрывы, впервые за время войны там была объявлена воздушная тревога. Общество подчеркивает, что Крым – это Украина. Как вы можете прокомментировать такой "хлопок"?

Все возвращается бумерангом. Крым наш. Донбасс наш. Все свое мы вернем. Сезон закрылся. Сейчас нам нужно время и оружие. Наши ребята – Боги войны. Они ювелирно производят все стратегии, ювелирно сбивают ракеты. Так умеют только украинцы.



MamaRika с мужем / Фото с инстаграмма певицы

Оплата за благотворительные концерты и сумма, которую семья MamaRika и Сергея Середы собрала для ВСУ

Как отмечали ваши коллеги, благотворительные концерты, на которых артисты выступают за границей, в большинстве своем не оплачиваются. Организаторы оплачивают только дорогу и питание. Однако певица Alyosha в недавнем интервью отмечала, что организаторы могут отблагодарить артистов. Те выступления, на которых были вы, были полностью благотворительными или получали за них гонорары?

Пока нет. Мы приехали именно в целях благотворительных концертов. Есть еще цель записать много новых песен, потому что мои музыканты и саундпродюсеры базируются сейчас здесь. Потому параллельно работаем на студии, записываем музыкальный материал. Это тоже фронт, который держим, потому что люди очень нуждаются в украинской музыке.

А что касается концертов, то нам даже на бензин денег не дают. Это значительная часть расходов, поскольку за день мы можем проехать 400 км. Мы не только не зарабатываем, но и тратим свои деньги. Конечно, не отказались бы какой-либо помощи, но это не тот формат, когда рассчитываем на это. Мы сюда приехали работать, тяжело работать. Наверное, кто-то думает, что мы здесь отдыхаем. Нет, мы тяжело работаем, чтобы быть полезными хотя бы однажды. В Украине деньги у людей заканчиваются, донатить сложно, а здесь все-таки люди работают, когда приходят на концерты, платят за билеты. Это возможность собрать хоть что-нибудь.

Вы отмечали, что мужчина воюет на информационном фронте, помогает собирать средства для ВСУ. Считали, сколько ваша семья собрала для наших защитников за эти 6 месяцев?

А это вообще реально сосчитать? Мне кажется, что количество сборов, которые мы открывали лично, еще можно посчитать, а количество концертов, другой благотворительности – нет. Мы ведь держим и информационный фронт. Сейчас в Польше сотрудничаем с конкретным фондом, всеми вопросами занимаются они. А мы являемся только инструментом для того, чтобы собирать эти деньги. Подсчитать не могу, но это определенно большая сумма.

У меня есть правило: ежедневный донат или ежедневное доброе дело. Тогда можно спокойно ложиться спать.



MamaRika и Сергей Середа / Фото из инстаграмма певицы

Каким должен быть украинский шоу-бизнес после войны

Оля Цыбульская запустила замечательную инициативу – перепоет русскоязычные хиты украинских звезд на украинском языке, а Надя Дорофеева уже перевыпустила трек "Разноцветная", переведя на украинский. Вы поддерживаете это?

Это классно. Мне очень жаль, что раньше было мало украиноязычного репертуара. Такие песни должны появляться не тогда, когда припечет. Не понимаю, почему некоторые артисты раньше игнорировали украинский язык. Но круто, что сейчас это меняется. Пусть поздно, но делают. Уверена, что это будет хорошо звучать.

Каким должен быть украинский шоу-бизнес после войны?

В нем нет места русскому контенту. Я борюсь за это с тех пор как появилась MamaRika. Иногда мне рвет крышу. Эта фраза очень хорошо подходит к ситуации, потому что мне действительно иногда рвет крышу от того, что столько лет мы позволяли россиям приезжать к нам, зарабатывать наши деньги. Они навязывали нам свою культуру. У нас был синдром неполноценности. Почему-то считалось, что это круто. Да вы нам не нужны! Сидите там! У нас все отлично. Украинская музыка уже давно давно в европейских чартах. Если после 2014 года еще были какие-то пути, которые они приезжали к нам, то сейчас этот вопрос должен быть закрыт.

Только украинское. Потому что это правильно. Так должно быть. Они показали, кем есть на самом деле. Вижу, что эта тенденция идет только вверх. Все будет, но жаль, что такой ценой мы только сейчас поняли. Украиноязычные артисты кричали об этом каждый день, с каждым треком, просили обратить на нас внимание. Но радиостанции охотнее принимали те "русские песни".

О русском языке и русскоязычных украинцах

русский язык – это язык оккупанта?

Конечно. Это не наш, чужой язык. Это язык врага, пришедшего на нашу землю и разрушающего жизнь. Не буду осуждать людей, которые до сих пор общаются на русском, потому что знаю, что много тех, кто делает это по инерции, но очень помогает Украине. Среди них волонтеры, военные. Они многое сделали для каждого из нас. Возможно, со временем эти люди перейдут на украинский. А паотриотизм и позицию они демонстрируют действиями. Но, если говорить о русском языке как явлении, то это, конечно, речь оккупанта.

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А на каком языке дома общаетесь вы?

В семье мы общаемся на украинском. Мой Сергей здесь ведет концерты по-украински, так хорошо щебечет. Я говорю: "Зайчик, мы даже не знали, что у тебя такой талант".

Считаю, что людей не надо силой переводить на украинский, их надо вдохновлять, чтобы они сами захотели. Когда мои друзья присылают аудиосообщение, где говорят по-украински, говорю: "Класс, у тебя так хорошо получается". Надо вдохновлять, поддерживать, они сами захотят это делать. Этим мы и отличаемся от оккупантов. У нас все происходит с посылом добра, не из-за насилия.



Очаровательная MamaRika / Фото с инстаграмма певицы

Многие люди, переезжающие из украиноязычной в русскоязычную среду, переходят на русский, потому что чувствуют себя некомфортно. Когда вы переехали в Киев, потом в Одессу, не чувствовали унижения из-за того, что разговариваете по-украински?

Нет, мне наоборот всегда делали комплименты по языку. Когда начинала жизнь в Киеве, иногда переходила на русский, все просили не делать этого, потому что у меня хороший украинский. Так же на Западе Украины я никогда не встречала осуждение по русскому языку. В нашем обществе в этом вопросе всегда была демократия, потому что мы живем в свободной стране.

Что нужно изменить украинцам, чтобы победа не была напрасной

Каждый день десятки украинских защитников отдают свою жизнь в боях с оккупантами. Что нужно изменить украинцам, чтобы победа, которую они одерживают сейчас, не была напрасной?

Этот вопрос не прост и прост одновременно. Очень болит, когда понимаю, сколько людей гибнет ради того, чтобы наши дети жили в мире. Сейчас нам всем нужно делать все, что в наших силах, чтобы воины на фронте чувствовали, что мы с ними. Нельзя сидеть и ждать победы, она с неба не упадет. Надо понимать: для того, чтобы мы жили, гуляли по улицам, ежеминутно кто-то переживает ад на передовой. Когда об этом постоянно напоминать себе, то начинаем думать: "Что я могу сделать хорошего, чтобы доказать, что достоин того, что они там за нас воюют?". Это вопрос к каждому украинцу. Должны работать каждый на своем фронте. Это может быть что-то незначительное: репост в инстаграмме, открытие сбора, просто пойти на работу и поддержать экономику, говорить по-украински, прослушать украинскую песню и поддержать родной контент. Наши защитники должны помнить, что мы работаем в тылу, что они не зря передовые. У нас должна быть одна цель – победа.

Утром, когда встаем, нужно задавать себе вопрос: "Что полезное я могу сделать сегодня для Украины, для каждого из нас?". Эти маленькие шаги ведут нас к сильной, свободной стране.



MamaRika с мужем в вышиванках / Фото из инстаграмма певицы

День победы – каким его представляете?

Я буду долго плакать. Не думаю, что победа случится однажды. Просто будем чувствовать, что идет к этому и в какой-то момент поймем, что это произошло. Это будет постепенно. Однажды мы поднимем голову и поймем, что все хорошо. Знаю, что все будут счастливы, будут звонить друг другу. Я буду бегать по улицам и петь украинские песни. Буду сильно всех обнимать. Буду радоваться жизни, просто буду жить. Мы глубоко вдохнем, выдохнем, скажем спасибо нашим военным, Богу. Спасибо, что мы счастливы, что мы украинцы.