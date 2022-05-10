О желании усыновить малыша после войны MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) рассказала Славе Демину. Звезда призналась, что на днях они с мужем затронули эту тему снова.

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MamaRika хочет усыновить ребенка

Певица подчеркнула, что сейчас усыновление невозможно, но после победы как она, так и Сергей Середа хотят подарить счастливое будущее хотя бы одному ребенку. Пока супруги не решили, будет ли это малыш из приюта или тот, родители которого погибли на войне.

В любом случае хочу помочь как минимум одному ребенку и стать для него мамой. Мы хотим стать родителями. Мы уверены, что будем хорошими родителями и будем любить очень сильно, отдавать себя полностью. Не имеет значения, какое у ребенка прошлое,

– поделилась MamaRika.

"Мы хотим усыновить полностью, чтобы это было уже наше. Я бы хотела полностью стать Вселенной для ребенка, когда мы будем его брать", – добавила артистка.

Полное интервью MamaRika со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (об усыновлении ребенка на 18:40)

К слову, о желании усыновить ребенка раньше заикнулся телеведущий Юрий Горбунов. В апреле он признался, что важно дарить семьи деткам, родители которых погибли из-за россиян. "Это будет на плечах всех украинцев. Мы тоже об этом думаем", – говорил шоумен.

В то же время для Кати Осадчей, жены Горбунова, "это очень нелегкая тема". Она хочет принять решение после победы, чтобы проверить себя на устойчивость и эмоциональность, возможно, пообщаться с психологом и родителями, которые уже решились на этот шаг.