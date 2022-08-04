Об этом Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) рассказала в интервью 24 каналу. Также артистка призналась, как относится к звездам, которым "некомфортно" переходить на украинский.

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Alyosha о папе, который стеснялся говорить по-украински

Елена училась в русской школе, до 2014 года разговаривала на русском. Однако ее родители раньше были украиноязычными. Все изменилось, когда папа Александр Николаевич приехал в Запорожье из села Балки. Его мама была учительницей математики, украиноязычной. Отчим тоже. Тогда в деревне вообще не было русского.

Когда папа поступил в училище в Запорожье, почувствовал, что его воспринимают как-то не так, как всех остальных, потому что он общался по-украински. Было унижение, дискриминация из-за этого. Чтобы чувствовать себя таким, как другие, перешел на русский,

– поделилась Alyosha.

Однажды к нему в гости приехала мама, они ехали в автобусе и мама начала говорить по-украински. Тогда Александру Николаевичу стало стыдно. Только сейчас он понимает, что это была пропаганда. Теперь он видит, что происходит. Родители Alyosha переехали в Киев, пытаются говорить по-украински.

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С детства должно быть правило: никакого русского языка. Обучение, обслуживание – везде должно быть украинское. Она у нас была, есть и будет. И украинская история тоже. Россия постоянно пытается стереть ее, уничтожить нацию, историю, достижения. И сейчас пришло время переосознания всего этого. Понимание того, что на самом деле ценно для нашего народа, земли, для новых поколений. И что это будет за нация? Она будет действительно независимой, будет действительно Украиной, будет ли она такой, как хочет путин?

– подчеркнула Елена Тополя.

Но даже во время войны, когда необходимо избавиться от всего, что может связывать нас с врагом, некоторые звезды отмечают, что им "некомфортно" общаться по-украински дома. В частности, скандал возник после заявлений Ефросининой и Поляковой. Елена Полякова считает, что это выбор каждого, а народ сам выберет себе артистов: "Народ будет знать, кто на каком языке общается. С 2014 года многие артисты ездили выступать в Россию, у них все было роскошно: дома, автомобили. Они ведь не везли. заработанные деньги на помощь украинским детям, на восстановление больниц, закупку аппаратов. Нет. Пора пробудить душу. Маски уже давно сняты. Уже мы все прекрасно видим, кто кем есть. Пришла весна, снег сошел, все мы видим, кто что сделал" .

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