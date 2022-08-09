Взрывы раздались возле Новофедоровки. Местные сообщали сначала о 6 – 7 громких звуках, а затем о 15. Журналисты писали о 2 пострадавших.

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В официальном комментарии минобороны россии заявили, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Более того, даже авиационная техника на аэродроме, по словам россиян, после 15 "хлопков" не повреждена. Но мы же знаем, что "хлопок" от украинцев принес немало потерь российской армии. Ведь возле Новофедоровки находится военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики. Именно оттуда россияне атаковали Юг Украины.

Реакция Сергея Стерненко

Активист Сергей Стерненко активно смотрит за ситуацией в Крыму. Конечно, он не мог не прокомментировать взрывы, так испугавшие российских захватчиков. В своем телеграмме он активно распространяет фото и видео с места взрыва.

Во временно оккупированном Крыму, в городе Саки что-то горит. Местные мне сообщили, что слышны звуки взрывов в районе воинской части оккупантов. Крым – Украина. Русня будет убегать оттуда, но не сможет. Потому что и моста там не будет. О взрывах в Саках я узнал, когда еще не было информации в новостях. Потому что об этом сообщили местные украинцы. Они очень радуются и ждут нашего возвращения. И мы вернемся,

– написал активист.

Также, по словам Стерненко, в сторону Симферополя сейчас пробки. Оккупационные власти проводят эвакуацию вблизи военного аэродрома возле Сак. Туристы напуганы и массово бегут с полуострова.

Владимир Остапчук призвал донатить на ВСУ

Ведущий Владимир Остапчук тоже не обошел вниманием такую приятную новость. Он опубликовал фото, снятое одной из туристок вблизи места взрыва. На видео слышно, как она по-русски говорит: "Мама, надо убегать отсюда".

Ведущий призвал донатить украинским военным, чтобы они сделали еще больше "хлопка". Также в шутку написал: "Жизнь – это яркая вспышка".

Остапчук о взрывах в Крыму / Скриншоты инстаграм-сторис ведущего