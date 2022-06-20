Исполнительница делилась с поклонниками, что постоянный стресс во время войны отрицательно повлиял на ее здоровье. Пришлось несколько дней провести в больнице, чтобы обследовать организм.

Узнайте также Парализовало часть лица: Джастин Бибер сообщил о болезни и показался фанам на видео

MamaRika перенесла операцию

В инстаграмм-сториз MamaRika сообщила, что перенесла операцию. Она показала первое фото после наркоза, но не рассказала деталей хирургического вмешательства. Похоже, что операция была не очень серьезной, ведь утром девушка вернулась домой.

Выходной MamaRika провела дома с мужем и сыном. Она отметила, что нужно время, чтобы отдохнуть и набраться сил. Впоследствии обещает рассказать подписчикам, что случилось.

MamaRika об операции / Скриншот из инстаграмм-сториз певицы

В начале июня певица рассказывала, что война оказала негативное влияние на ее психологическое состояние. Если раньше звезда самостоятельно справлялась со стрессом, то во время войны задумывалась обратиться к психологу. Из-за нервов у MamaRika начались проблемы с желудком, обострились хронические болезни.

Через две недели артистка сообщила, что ложится в больницу, чтобы пройти полное обследование организма. MamaRika решила всерьез заняться своим здоровьем.

Звездные болезни во время войны