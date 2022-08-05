Украинская певица Надя Дорофеева решила перевыпустить одну из своих русскоязычных песен. Она спела на украинском raznotsvetnaya, что был последним довоенным треком.

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Надя Дорофеева перевыпустила песню на украинском

В соцсетях ранее артистка объявила конкурс на лучшую адаптацию трека на украинском языке. Звезде прислали более 1700 вариантов, среди которых она выбрала одну версию, которую и спела.

Ушел шестой месяц войны. Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни "до". Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого…но произошла война,

– прокомментировала выход песни Дорофеева.

"Однако, жизнь продолжается и мы должны помнить об этом. Трудно, но сама любовь дает силы творить и жить. Поэтому я нашла свою новую love – "разноцветную" и сегодня делюсь ею с вами".

Добавим, Надя Дорофеева планирует и дальше развивать украиноязычное творчество. Несколько таких треков для нее написала Jerry Heil.

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Текст песни "Різнокольорова"

марно, марно, марно не буду лити сліз я

гарно, гарно, гарно приховані зусилля

ми кусали губи, цілували очі

залишили у клубах невичерпані ночі

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

знову, знову, знову літак твій відлітає

коли-колискову хтось інший заспіває

розчиняє ніжно мене у собі місто

і я гублюсь у ньому як перли від намиста

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

чому палаємо без вогню

попелом на тілі писали "люблю"

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов