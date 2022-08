За границей Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) – только ради детей. Она невероятно скучает по любимому Тарасу Тополею. Как и все украинцы, мечтает, чтобы война скорее закончилась. В США Елена нашла время пообщаться с нами.

Для проекта "Интервью24" артистка рассказала о службе любимого и общении с ним, о приезде в Киев, жизни с детьми в США, выступлениях на благотворительных концертах. А также мы побеседовали о выступлении на ЛГБТ-прайде, ведь Alyosha стала единственной украинской певицей, выступавшей на этом мероприятии на Мангеттене в Нью-Йорке.

Интервью с Alyosha в видеоформате

Я бы тоже пошла, – Alyosha о службе Тараса Тополи в терробороне

Елена, Тарас с музыкантами группы "Антитела" вступил в ряды территориальной обороны еще до начала полномасштабной войны. Как вы отнеслись к такому решению?

Очень положительно, потому что я сама такая. Если бы у меня была возможность, я бы тоже пошла. Сейчас есть много информации о том, что мужчины прячутся от повесток. Считаю, что каждый сознательный человек, понимающий, что может помогать спасать Украину, не должен прятаться. Для меня очень странно, когда ребята прячутся. Ведь сейчас происходит терроризм, мы каждый день теряем жизни людей. Потому я бы сама пошла, если бы не нужно было вывозить детей. Я была бы вместе с Тарасом.

Тарас выполняет задание парамедика, бывает в самых горячих точках фронта, не со слов знает, что такое война. Вам рассказывает, как проходят его дни? Или все-таки не хочет говорить на темы войны?

Конечно, он рассказывает, но очень мало. Когда нахожусь на большом расстоянии, то пропускаю через себя не только ту информацию, которую он рассказывает, но все, что происходит. И нет ничего, что отвлекает от этого. Если в Украине сирены, то удается концентрироваться локально. Есть какие-то задачи, которые заставляют быть в данный момент: бежать с детьми в укрытие и т.д. А здесь все мнения там. И локализоваться невозможно. Не знаю даже, где духовно труднее все это понимать.



Тарас Тополя на службе / Фото с инстаграмма артиста

Ваш супруг ведет дневник в социальных сетях. Вы следите за этим? Если да, то какие ощущения возникают, когда вы читаете?

Читаю, но не перечитываю его несколько раз. Знаю, что он осознает, что он отец троих детей, публичный человек, за которым тянутся сотни тысяч наблюдающих людей, берут с него пример. И понимаю, что прежде всего это его честь. Чувствую только то, что он держится. Держится в нормальном психологическом состоянии, в адекватном, все прекрасно понимает. Делает все, что может делать, сохраняя себя максимально, по возможности.

У меня просто "срывало крышу", – Елена Тополя о приезде в Украину

Недавно вы приезжали в Украину, чтобы увидеться с любимым. Почему решили приехать именно сейчас и как к этому отнесся Тарас? Не отказывал, ведь в Украине все еще опасно?

У меня просто "срывало крышу", потому что очень соскучилась. Хотела увидеть его, обнять, поговорить. Хотела увидеть родителей, братьев. У меня была неделя, но 4 дня провела в дороге, потому что добираться очень тяжело. В Киеве провела полных 4 дня. Тарас меня не отговаривал потому что так же хотел этой встречи. Слава Богу, когда я приехала, только раз за то время в Киеве услышала сирену. Как только уехала, снова начались активные обстрелы мирных городов. После того, как увиделась с Тарасом, настроение вообще упало.

Тарас говорил, что в Америке вам помогает его мама, отчим. Дети на время вашего отъезда остались с ними?

Да. В Америке еще живет тетя Тараса – сестра его отца. Она проживает здесь уже более половины жизни. Ребята сейчас у нее, в лагере. Пол дня проводят в лагере, а другую половину дня – в тете Вале. Они счастливы, общаются с американскими детьми, приобретают опыт, развиваются, учат язык. Для них это очень хороший период жизни, когда попали в совсем другой мир. Хорошо, что они счастливы. Мы стараемся не погружать их в то, что происходит в Украине. Потому что дети формируются, в том возрасте, в котором они сейчас, могут закрыться в своих печальных переживаниях и я не знаю, как оно выльется во взрослом возрасте. Они мало знают, достаточно для них.



Елена и Тарас с детьми / Фото из инстаграмма певицы

Как и где состоялась ваша встреча с Тарасом? Насколько мне известно, то в это время он приехал из Харькова в Киев. Сколько дней удалось побыть вместе?

Я долетела до Варшавы. Из Варшавы автобусом доехала в Золочев, а там села в автомобиль и поехала в Киев. Приехала домой, а там меня ждал Тарас. Он приехал за несколько часов до этого. На мой прилет ему как раз дали отпуск. Мы провели вместе 4 дня. Я уехала чуть раньше, у него было еще пол дня свободного.

Война разлучила вас более чем на 4 месяца. Раньше расставались​ так надолго?

Да, у нас было такое время, когда я прилетела в Америку рожать Рому. Прилетела сюда, когда была почти на седьмом месяце беременности. Тарасу не открыли визу, потому мне пришлось быть без него. Вернулась в Украину, когда сыну уже был месяц. Это также было очень тяжело, но совсем другая история, другие эмоции, переживания. Это не война. Я точно знала, что вернусь через 4 месяца и все будет хорошо, привезу много счастья. Здесь другая история.



Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграмма певицы

Когда встретились, почувствовали, как эта разлука повлияла на ваши отношения?

Никак не повлияла. Мы как очень сильно любили друг друга, так и любим. Как берегли наших детей, так и бережем. И любим их, безгранично. И дальнейшие планы отдыха вместе и т.п. – все это остается в наших мечтах.

Конечно, приходит определенное осознание. Без этой бытовой жизни еще глубже осознаем этот мир. Насколько он и счастлив, и жесток. И красивый, и ужасный. И в этом всем есть Творец. Это Он все создает для нас, чтобы мы приходили к нашим урокам. И если мы уже появились в это время, на этой земле, мы должны что-то осознавать своей душой. Поэтому все эти испытания есть, чтобы не дать слабинку, не потерять веру, силы, любовь, то, ради чего мы все живем. С одной стороны я счастлива, что родилась в это время.

О выступлении на ЛГБТ-прайде

Вы успеваете совмещать материнство с выступлениями на благотворительных концертах. И есть едва ли не единственная украинская артистка, которая выступала на ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Там тоже собирали средства в поддержку Украины. Расскажите подробнее об этом мероприятии.

Все началось с выступления на корабле на Мангеттене. Это также было мероприятие в поддержку Украины. Там я познакомилась с представителями ЛГБТ-сообществ, которые переживают за Украину. Среди них есть даже россияне, которые шокированы происходящим. Они тоже хотят чем-то помочь. Я даже вообразить не могу, что они чувствуют, зная всю информацию, к которой имеют доступ. Они живут не в россии и имеют ту же информацию, что и мы. Прекрасно понимают, что происходит и хотят помочь Украине.

Там мне предложили еще несколько выступлений. Я выступала в гей-клубе, где также собирать деньги для Украины, но это не было публичное мероприятие. Но там есть не только представители ЛГБТ-сообществ, приходит кто-либо.

Выступление на прайде стало очень ярким опытом для меня. Я никогда не видела на Мангеттене такого количества людей, скандирующих за свободу, за свободу страны.

Для меня свободный человек – это человек, который имеет право на свою жизнь, мнение, право быть свободным и жить по Конституции. И это не то, что происходит в мире, в направлении ЛГБТ, особенно в россии, где просто ненавидят, не принимают таких людей. Та же рроссия хочет уничтожить нашу нацию. Здесь я обнаружила определенные подобия этой ненависти. россияне ненавидят всех, кто не похож на них, или всех, кто лучше их.

Конечно, главной целью был сбор средств для Украины и сказать такому количеству людей: "Ukrainians to be free too" ("Свободу украинцам" – 24 канал). Я никогда не присутствовала на таких мероприятиях, никогда не видела такого количества раздетых людей. Но это не имело для меня никакого значения. Люди, которые рождаются мужчинами, а чувствуют себя женщинами или наоборот – не виноваты в этом. Творец их создал такими. Такой гормональный фон, ничего не поделаешь. И это нормально. Это было всегда. И сотни тысяч лет назад так же.

И это не преступление. Преступление – это когда убивают детей не за что, когда россиян приходят в чужие квартиры и забирают сумочки для своих жен. Это преступление. А представители ЛГБТ – самые богатые люди мира. Они были на этом прайде участниками, давали деньги для Украины. Они никогда об этом не скажут, не покажут свои лица, но они таковы. Это добрые, искренние, нормальные люди. Потому я и хотела сказать такому количеству людей об Украине еще раз. И буду говорить дальше. Мне не важно где. Мне важно, чтобы люди меня слышали. По всему миру.



Alyosha / Фото с инстаграмма певицы

В соцсетях вы столкнулись с хейтом по поводу этого события, как реагируете на него?

Я отношусь к ниму совершенно нормально, потому что все мы родом из детства. Наши родители из советского союза, где были определенные правила, некоторые морали воспитания. Ты не сам выбираешь, что тебе хорошо, а что плохо. Тебе это рассказывают. Это не в своем сердце ты ищешь ответ. Ты понимаешь не свои эмоции, а делать так, как тебе говорят. А я считаю, что нужно немного переформатировать жизнь человека, его эмоции, выбор.

Это начинается с образования, с детства. Если человек вырос в такой семье, я ничего не могу с этим поделать. Просто есть мой пример и есть те, кто додумается, покопается у себя в душе, в сердце, осознает что-нибудь, поймет, примет. А те, кто этого не желают, они и пишут. Я точно знаю, что большинство тех, кто это понимает и принимает это нормально.

Оплачиваются ли артистам благотворительные концерты

В основном артисты не получают гонорары за благотворительные концерты, но бывают исключения. Те выступления, на которых вы были во время войны в Украине, вам оплачивали?

Вообще выступления не оплачиваются. Меня после нескольких выступлений отблагодарили. Я просила организаторов, чтобы сообщили, если будут возможности выступить за деньги на каких-либо корпоративах и т.д. У меня трое детей, не могу сидеть на шее у мамы. Америка – очень дорогая страна. Медицина здесь вообще невероятно дорогая. Консультация врача – 500 долларов.

На концертах организаторы просто могут отблагодарить. Но за большинство выступлений оплачивается только дорога и питание.



Alyosha на концерте / Фото с инстаграмма певицы

Где будут учиться дети и как они общаются с отцом

Благотворительные концерты занимают много времени, дети скучают по вам. Как проводите время вместе, когда есть свободные дни? Что планируете делать с обучением детей? Будут ли учиться в США?

Пока мы не выехали из Киева, они привыкли, что я постоянно рядом, были споры по этому поводу. Когда в США начались концерты, Рома плакал, просил, чтобы я не уезжала, не пела. Я ему объяснила, что это все, что я могу сделать здесь. Мне бы хотелось сделать что-нибудь. Я готова 24 часа в сутки делать то, что умею, чтобы добавить хотя бы какую-нибудь капельку, которая поможет нашим ребятам на передовой. Был долгий разговор и они как будто поняли.

Уже 2 месяца они ходят здесь в школу, которая находится рядом с домом. Роман должен быть в 3 классе, но его взяли во 2 класс через язык, потому что он многое не понимает. Там более легкая программа, чтобы он мог лучше ориентироваться. Марка, который в этом году должен быть первоклассником, взяли в садик. Но это также общение, присутствует развитие, они учат математику, стихи, пишут. Думаю, что с сентября продолжат учиться там.

Мы очень хотели учиться онлайн с нашей школой, но у нас очень большая разница во времени. Это невозможно. Дети должны ночью сидеть и делать уроки со своими одноклассниками. Одно время мы получали от нашей учительницы все задания со всех уроков, которые были в Киеве. Это занимало очень много времени, потому что я не учитель, сама сидела с Ромой, объясняла все эти правила, учила, писала, делала и т.д. Для него это достаточно много, потому что высылают классную и домашнюю работу. Он за один урок должен был сделать все эти задачи. Сейчас мы немного пропустили украинские задания, потому что здесь есть английские. Но они почти такие же: табличка умножения, чтение, писание, изучение английского. У детей есть задачи каждый день, несмотря на каникулы.



Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото из инстаграмма артиста

Как дети общаются с Тарасом?

Стараемся каждый день, кроме тех дней, когда у Тараса дежурство. Он не может выходить на связь, потому что постоянно находится в опасных местах, не может держать телефон у себя.

Когда Alyosha вернется в Украину

В сообщении под совместным фото с Тарасом, которое сделали во время приезда в Украину, вы отметили, что скоро вернетесь. Есть уже какие-то конкретные даты, когда планируете приехать еще раз?

Конкретных дат нет, потому что я планирую провести несколько концертов в Америке для сбора средств. Это уже моя инициатива. Знаю нужды батальона, в котором сейчас служит Тарас. Знаю, что для них определенные вещи просто необходимы, чтобы спасать людей, успевать делать это. Поэтому, когда проведу хотя бы 2 – 3 концерта, вернусь. Хочу, чтобы это было до конца августа. Как только я это сделаю, хочу приехать хотя бы на неделю. Есть некоторые приборы, которые могут спасать жизнь. Без них очень сложно успеть. Они очень дорогие, но я понимаю, что жизнь – дороже. Буду делать все, что от меня зависит.

Alyosha выступит в Филадельфии / Фото с инстаграмма певицы

А когда вернетесь в Украину с детьми?

Как только будет неопасно. Я не могу их привести. Не хочу. Я бы советовала всем сейчас не думать, что они в безопасности.

Уезжайте и сидите за границей, пока не закончится война. Увозите детей. Отдавайте своим родным за границей, а сами возвращайтесь, если не можете быть не в Украине. Это новое поколение, их нужно сохранить. Я не знаю, как люди безопасно сидят в парке, дети играют на площадках, когда сирены. Так нельзя.

О родных в Запорожской области и Херсоне в оккупации

Вы родом из Запорожья. Часть области временно оккупирована. Кто-то из вашей семьи находится в оккупации?

Находятся. И родные, и друзья. У меня есть родственники по всей Запорожской области. В Херсоне тоже. В селе Балки находится мамина младшая сестра Яна. Она находится в оккупации, с детьми. Им страшно, они очень ждут наших ВСУ. На связь выходят очень редко, потому что нет украинской связи. Более 20 родственников по всей Запорожской области. Пытаются беречься. Все мы ждем одного.

Как украинский язык приближает нас к победе

Сейчас в обществе очень остро встал языковой вопрос. По-вашему, как язык приближает нас к победе?

Я сразу вспомнила момент, когда говорила с папой по поводу русского языка. Я училась в русской школе, всю жизнь, до 2014 года, общалась на русском. Но мой разговор с папой был не так давно. Он человек советского союза, приехал в Запорожье из села Балки, общался на украинском языке. Его мама была учительницей математики, украиноязычная, отчим тоже. В деревне не было русского языка. Когда папа поступил в училище в Запорожье, почувствовал, что его воспринимают как-то не так, как всех остальных, потому что он общался по-украински. Было унижение, дискриминация из-за этого. Чтобы чувствовать себя таким, как другие, перешел на русский.

Он рассказывал историю, когда мама приехала в гости и они ехали в автобусе: "Она начала говорить по-украински, а мне так стыдно стало из-за этого. Понимаю, что это неправильно". Я сказала: "Ты понимаешь, что это навязывание и пропаганда? Сейчас ты можешь это сказать? Видишь, что происходит?" Он ответил: "Да, сейчас я могу это сказать". Сейчас они переехали в Киев, пытаются говорить по-украински.

С детства должно быть правило: никакого русского языка. Обучение, обслуживание – везде должен быть украинский. Он у нас был, есть и будет. И украинская история тоже. россия постоянно пытается стереть ее, уничтожить нацию, историю, достижения. И сейчас пришло время переосознания всего этого. Понимание того, что на самом деле ценно для нашего народа, земли, для новых поколений. И что это будет за нация? Она будет действительно независимой, будет действительно Украиной, будет ли она такой, как хочет путин?



Тарас Тополя и Alyosha в вышиванках / Фото из инстаграмма артиста

А что касается звезд, которые говорят, что им некомфортно говорить по-украински, что скажете?

Это их выбор. Пусть делают то, что хотят. Народ сам изберет себе артистов. Я в этом уверена, не сомневаюсь. Народ будет знать, кто на каком языке общается. С 2014 года многие артисты ездили выступать в россию, у них все было роскошно: дома, автомобили. Они не везли заработанные деньги на помощь украинским детям, на восстановление больниц, закупку аппаратов. Нет. Пора пробудить душу. Маски уже давно сняты. Уже мы все прекрасно видим, кто есть кем. Пришла весна, снег сошел, все мы видим, кто что сделал.

