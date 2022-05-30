В Украине MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) почти месяц, из Варшавы она вернулась в начале мая . Все это время звездная семья жила в одном из самых безопасных городов – в Черновцах, а на днях вернулась в дом под Киевом.

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MamaRika дома под Гостомелем

К счастью, дом, который они с Сергеем Середой арендуют уцелом, как и дома рядом, но ударной волной разбило окна. Следующие несколько дней супруги будут наводить порядок в доме, где в гостиной до сих пор стоит елка, а на полу – одеяла и подушки, которыми они "облагались каждый раз, когда на улице были слышны взрывы".

Тупо весь день стараемся привести дом в порядок после всех последствий. Походу еще несколько дней будем разгребать, ремонтировать и вымывать весь этот трэш ... Просто плачу и благодарю Бога за то, что мы все живы, а главное - наш сынишка,

– рассказала MamaRika.

Однако певица счастлива в конце концов вернуться домой: "Целый день работаем, приводим дом в порядок. Но, несмотря на все, дома лучше всего".

MamaRika в доме под Гостомелем / Фото из инстаграм-сторис певицы

В феврале MamaRika убегала из дома за 15 минут

С первого дня войны, с 24 февраля, шли тяжелые бои за Гостомельский аэропорт и сам поселок. Поскольку в съемном доме MamaRika и Сергея Середы нет ни бомбоубежища, ни подвала, то в них "дрожали не только окна, но и стены" . После того, как неподалеку взорвали мост и "шарахнуло так", как никогда раньше, звезды через 15 минут собрали вещи и уехали в Одессу.

"24 февраля, как и всех украинцев, нас разбудили очень мощные взрывы, от которых буквально задрожали окна, и весь дом начал качать . За окном мы увидели оранжевое зарево и поняли – война", – рассказывала артистка.

Еще три недели назад MamaRika не знала, сможет ли жить в доме под Киевом , где ее застала война.

У меня этот дом ассоциируется со страшными событиями, и я не знаю, как туда возвращаться, психологически мне тяжело. Я не уверена, что я буду чувствовать себя там комфортно,

– делилась певица в интервью со Славой Деминым.

О звездах, которые первыми вернулись в Киев, читайте по ссылке .