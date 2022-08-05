Заработок украинских артистов во время войны стал либо нестабильным, либо совсем исчез. Певица Alyosha в интервью 24 каналу рассказала, получала ли она деньги после концертов.
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Alyosha о заработке с концертов
Исполнительница находится в Соединенных Штатах, где жизнь достаточно дорога. Поэтому она обычно просит устроителей ее концертов о дополнительной "благодарности". Но эту просьбу выполняют редко.
Вообще выступления не оплачиваются. Мне после нескольких выступлений отблагодарили. Я просила организаторов, чтобы сообщили, если будут возможности выступить за деньги на каких-либо корпоративах и т.д. У меня трое детей, не могу сидеть на шее у мамы,
– призналась Alyosha.
"Америка – очень дорогая страна. Медицина здесь вообще невероятно дорогая. Консультация врача – 500 долларов. На концертах организаторы просто могут отблагодарить. Но за большинство выступлений оплачивается только дорога и питание".
Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн
Что говорят артисты о заработке
- Ирина Горова заявила, что украинские звезды сегодня работают за "еду и идею". Поскольку организаторы выступлений или концертов максимально могут заплатить за проезд и райдер знаменитости.
- Певица TAYANNA в интервью рассказывала, что обычно артистам оплачивают только дорогу и райдер. Они редко получают за выступы гонорары.
- Несмотря на это, Слава Демин признавался, что не все концерты и мероприятия абсолютно благотворительны. По его словам, звезды могут получать определенную сумму денег на жизнь или зарплату команды.