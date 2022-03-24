Певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) решилась рассказать 450-тысячной аудитории в инстаграме, как она с 7-месячным сыном оказалась в относительной безопасности, в Варшаве. Читать ее историю без слез – невозможно, пишут в комментариях.

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Почему MamaRika сбежала из-под Киева в Одессу

Они с Сергеем Середой жили в частном доме недалеко от Гостомеля, где с первого дня войны шли ожесточенные бои. Семья была так близко к горячей точке, что над их головами пролетали ракеты.

24 февраля, как и всех украинцев, нас разбудили очень мощные взрывы, от которых буквально задрожали окна, и весь дом начало качать. За окном мы увидели оранжевое зарево и поняли – война,

– вспомнила MamaRika.

Этот ужас длился два дня. 27 февраля они за 15 минут собрали вещи и выехали в Одессу, где их ждала семья Сергея Середы. Бежать во Львов звезды не стали, ведь понимали, что трассы переполнены.

Напомним, ранее MamaRika и Сергей Середа рассказывали, что из-за боев в Гостомеле в их доме дрожали не только окна, но и оконные стекла . Ни укрытия, ни подвала у них не было, поэтому решение выехать в Одессу приняли быстро.

Как MamaRika оказалась в Польше с 7-месячным сыном

В Одессе супруги поняли, что покоя в Украине не будет нигде, поэтому MamaRika "собрала всю волю в кулак и отправилась в неизвестность, как миллионы женщин-героинь". Муж довез ее с сыном до границы с Молдовой, где они простояли более 20 часов, а дальше, в 2 ночи, певица ушла пешком, с чемоданом и коляской.

Представьте себе – пустое поле без всякого фонаря, темень и ни души. Этот километр длился вечность,

– рассказала артистка.

Так, MamaRika с сыном Давидом пять дней жила в полузаброшенном доме в городе Кагул, который сняли ее друзья. Судя по фото, в одной из комнат гулял ветер, ведь на полу пожелтевшие листья. Из ужасных условий она вырвалась в Румынию, а там села на самолет в Варшаву. Там певицу уже ждала мама.

"Не передать словами, с какой любовью и заботой нас здесь встречают поляки. Давиду сразу принесли вещи, одежду, игрушки. В чемодане были только его вещи, а у меня с собой всего один спортивный костюм... Я еще не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме. Само собой не отпускает синдром "уцелевшего" и чувство вины, что я здесь, пока дома война", – призналась MamaRika.

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