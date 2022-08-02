Звездная мамочка не только впервые показала лицо сына, но и создала его личный аккаунт в инстаграмме. Похоже, что теперь поклонники MamaRika смогут видеть больше контента с ее первенцем.

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MamaRika впервые показала лицо сына

Год артистка скрывала Давида от общественности. Она держала его подальше от посторонних глаз, а теперь не только показала лицо, но и будет делиться новыми кадрами на странице Давида в инстаграмме.

Сегодня Давиду исполнился год! Здесь такие дела: на днюху наш взрослый мужичок попросил свой собственный аккаунт в инсте. Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент,

– написала под фото певица.



Сын MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграмма певицы



Первое фото со страницы Давида / Фото с инстаграмма Давида Среды

В комментариях под сообщениями из фото Давида поклонники его звездной мамочки засыпают мальчика комплиментами.