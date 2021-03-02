Украинская певица Настя Каменских ответила на интересные вопросы и призналась, о чем мечтает сейчас. Девушка поделилась, что больше всего она стремится стать мамой.

NK активно работает над развитием своего творчества. Она уверенно шагает к одному из величайших мечтаний – премии Грэмми. Да и в семейной жизни тоже мечтает.

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В коротком разговоре с украинским блогером артистка ответила на несколько интересных вопросов. В частности, Настя поделилась, что ей никогда не было стыдно за свои поступки. Также она призналась, что не любит слушать песню дуэта "Потап и Настя".

Не обошла вниманием исполнительница и личную жизнь. Она живет в счастливом браке с продюсером Алексеем Потапенко. У пары есть желание иметь общих детей.

Настя Каменских о материнстве

Певица рассказала, что одно из самых больших мечтаний – премия Грэмми. Также она очень хочет стать мамой.

Если честно, я мечтаю о ребенке. Для меня неважно, кто это будет: мальчик или девочка. Главное, что это наш малыш,

– призналась исполнительница.

В комментариях под видео поклонники знаменитости желают, чтобы эти две мечты осуществились в этом году. Также они оставляют много комплиментов в адрес NK.