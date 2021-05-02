Дни рождения членов королевской семьи всегда особенные. Эти дни ждут не только монархи, но и миллионы их поклонников по всему миру. Теплого майского дня 6 лет исполняется принцессе Шарлотте. Подборку ее лучших фотографий – смотрите дальше!

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9 апреля 2015 года стало известно, что королевская наследница родится в Лондоне, в больнице Святой Марии. Там на свет появились принцы Джордж, Уильям и Гарри. Герцогиня Кембриджская родила дочь 2 мая в 8:34 утра. На родах присутствовал и принц Уильям. До карантина Шарлотта часто появлялась на публике вместе с родителями, по сети разлетались ее новые фото.

На днях герцоги Кембриджские отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. А теперь отмечают 6-летие с того дня, когда познакомились с крохотной принцессой, которая сейчас является четвертой в очереди на королевский престол. Трогательные фото маленькой Шарлотты – смотрите далее!

Фотографии маленькой принцессы Шарлотты



Маленькая принцесса Шарлотта / Фото Getty Images



Маленькая принцесса Шарлотта / Фото Getty Images



Маленькая принцесса Шарлотта / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон с маленькой принцессой Шарлоттой​ / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон с маленькой принцессой Шарлоттой​ / Фото Getty Images