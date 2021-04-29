Кейт Миддлтон и принц Уильям являются одной из тех пар, к которой всегда приковано внимание публики. Супруги часто появляются перед камерами, посещают различные мероприятия, а также публикуют в сети семейные фотографии. Отношения между влюбленными продолжаются уже 18 лет, из которых 10 – это брак. По случаю особого для супругов праздника журналисты Showbiz 24 вспомнили невероятную историю любви и приготовили подборку фотографий.

Стоит увидеть Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новыми фото по случаю 10 годовщины свадьбы

История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Знакомство и начало отношений

Будущие супруги познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, расположенном в Шотландии. Сначала Кейт и Уильям были друзьями. С 2002 года они вместе арендовали дом в Файфе. Лишь через год завязались романтические отношения.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2005 году / Фото из открытых источников

В 2003 году наследник британского трона праздновал 21-летие. Среди приглашенных гостей на вечеринке была и его любимая Кэтрин.

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Предложение и помолвка

После почти 8 лет отношений Уильям решился сделать предложение Кейт. Это произошло в октябре 2010 года во время отдыха в Кении. Тогда принц подарил избраннице такое ​​же кольцо, с которым его отец принц Чарльз признавался матери – принцессе Диане.

Это был роскошный 18-каратный перстень из белого золота с 12-каратным овальным сапфиром и 14 круглыми бриллиантами. Кольцо Миддлтон носит до сих пор. Оно является ее неизменным аксессуаром в течение 10 лет.

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Уже 16 ноября королевский дворец объявил о помолвке старшего внука королевы Елизаветы II. С тех пор миллионы людей в разных уголках мира ждали роскошную королевскую свадьбу.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Церемония, за которой наблюдал весь мир, состоялась 29 апреля 2011 года. В прямом эфире ее смотрели более 25 миллионов человек в Великобритании, а в целом аудитория зрителей колеблется от 300 миллионов до 2 миллиардов. В Лондоне за венчанием влюбленных наблюдал почти миллион человек. Местные жители еще за сутки до свадьбы занимали лучшие места в городе, чтобы лучше разглядеть молодоженов.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон для венчания выбрала изысканное платье с длинными рукавами и кружевом сверху. Платье было с длинным шлейфом, который подчеркнул красоту и нежность герцогини.



Свадебный образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Свадебный поцелуй Кейт и Уильяма на балконе Букингемского дворца стал главным моментом десятилетия на британском телевидении.



Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото Getty Images

Жизнь в браке

После свадьбы Кейт и Уильям получили титулы герцогов Кембриджских. Они безупречно выполняют королевские обязанности, что отмечала и Ее Величество. Герцоги приобщаются к инициативам королевского дворца, посещают различные мероприятия, ездят в туры и встречаются с людьми в разных странах мира. Кэтрин всегда поражает публику безупречными аутфитами.



Герцоги Кембриджские в предрождественском туре 2020 года / Фото из инстаграма супругов

Во время пандемии коронавируса и карантина супруги ограничили публичные выходы, однако часто организуют виртуальные встречи, поддерживают людей в трудное для всего мира время.



Кейт Миддлтон и принц Уильям во время онлайн-встречи / Фото из инстаграма супругов

За время супружеской жизни у пары родилось трое детей, которые теперь также являются наследниками королевского престола: принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи (3 года).



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма супругов