Александр Стоянов обнародовал на личной странице снимок с романтической фотосессии с женой Екатериной Кухар. Сейчас звездные супруги отдыхают на острове Шри-Ланка.
Смотрите также Екатерина Кухар снялась в соблазнительной фотосессии в купальнике: эффектные кадры из Шри-Ланки
Романтическое фото Стоянова и Кухар
Пара наслаждается отдыхом в курортном комплексе Cape Weligama, расположенном на скалистом мысе у Индийского океана.
Влюбленные сделали фотографию под пальмами и у бассейна. Александр Стоянов поднял жену, и вместе пара слилась в чувственном поцелуе. Екатерина Кухар для трогательного кадра надела сетчатое платье. Она заплела волосы в пышную косу.
"Любое место становится еще прекраснее, когда ты рядом", – написал танцовщик, добавив хэштег "моя Мася".
Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма Александра Стоянова
Сторонники не смогли удержаться от восхищения, которое высказывали в комментариях под фото:
- "Чудесные";
- "Сказочные";
- "Какая вы красивая пара";
- "Вы так прекрасны";
- "Когда два пазла совпали";
- "Романтика зашкаливает".