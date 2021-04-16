Александр Стоянов обнародовал на личной странице снимок с романтической фотосессии с женой Екатериной Кухар. Сейчас звездные супруги отдыхают на острове Шри-Ланка.

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Романтическое фото Стоянова и Кухар

Пара наслаждается отдыхом в курортном комплексе Cape Weligama, расположенном на скалистом мысе у Индийского океана.

Влюбленные сделали фотографию под пальмами и у бассейна. Александр Стоянов поднял жену, и вместе пара слилась в чувственном поцелуе. Екатерина Кухар для трогательного кадра надела сетчатое платье. Она заплела волосы в пышную косу.

"Любое место становится еще прекраснее, когда ты рядом", – написал танцовщик, добавив хэштег "моя Мася".



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма Александра Стоянова

Сторонники не смогли удержаться от восхищения, которое высказывали в комментариях под фото: