Екатерина Кухар покорила семейным фото с мужем и детьми: роскошный кадр с Мальдив
Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым и детьми отдыхает на Мальдивах. Перед возвращением в Украину звездная семья сделала совместное фото на побережье океана, которое покорило сеть.
Источник: инстаграм Александра Стоянова
Перед камерой артисты балета предстали с сыном Тимуром и дочкой Настей, которые все чаще появляются в профилях знаменитых родителей.
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Семейное фото Екатерины Кухар с Мальдив
Более недели семья активно проводила время и поражала поклонников эффектными фото. Супруги охотно фотографировались друг с другом и детьми, однако поклонники увидели лишь один общий семейный кадр. Для него отец с детьми вылезли на пальму, а Екатерина Кухар позировала рядом.
Судья шоу "Танцы со звездами" выбрала для съемки белый купальник с цветочным принтом, а ее муж – коричнево-голубые шорты. Дети продемонстрировали family look, ведь у Насти и Тимура купальник и плавки с одинаковым тропическим принтом.
"Привет, это мы! Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие", – написал Александр Стоянов.
Екатерина Кухар с семьей на Мальдивах / Фото Instagram / @stoianov_aleksandr
Семейное фото артистов балета покорило поклонников. Внимательные пользователи разглядели даже стальной пресс у 10-летнего сына Екатерины Кухар Тимура: "Какой пресс у младшенького", "Пресс заметили все". В комментариях они выразили восторг не только роскошным кадром, но и звездной семьей:
- Очень красивая и гармоничная семья;
- Обложка альбома или календаря;
- Замечательная семья.
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