Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым и детьми отдыхает на Мальдивах. Перед возвращением в Украину звездная семья сделала совместное фото на побережье океана, которое покорило сеть.

Источник: инстаграм Александра Стоянова

Перед камерой артисты балета предстали с сыном Тимуром и дочкой Настей, которые все чаще появляются в профилях знаменитых родителей.

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Семейное фото Екатерины Кухар с Мальдив

Более недели семья активно проводила время и поражала поклонников эффектными фото. Супруги охотно фотографировались друг с другом и детьми, однако поклонники увидели лишь один общий семейный кадр. Для него отец с детьми вылезли на пальму, а Екатерина Кухар позировала рядом.

Судья шоу "Танцы со звездами" выбрала для съемки белый купальник с цветочным принтом, а ее муж – коричнево-голубые шорты. Дети продемонстрировали family look, ведь у Насти и Тимура купальник и плавки с одинаковым тропическим принтом.

"Привет, это мы! Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие", – написал Александр Стоянов.



Екатерина Кухар с семьей на Мальдивах / Фото Instagram / @stoianov_aleksandr

Семейное фото артистов балета покорило поклонников. Внимательные пользователи разглядели даже стальной пресс у 10-летнего сына Екатерины Кухар Тимура: "Какой пресс у младшенького", "Пресс заметили все". В комментариях они выразили восторг не только роскошным кадром, но и звездной семьей: