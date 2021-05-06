Меган Маркл находится на последних неделях беременности и готовится к рождению дочери. А пока она находится в особом состоянии, отмечает второй день рождения маленького сына Арчи. Родственники ее мужа уже поздравили малыша с праздником.

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Елизавета II поздравила правнука Арчи с 2-летием

На официальной странице королевского дворца в инстаграме обнародовали одну из самых популярных фотографий, на которой принц Арчи изображен вместе с родителями. На снимке принц Гарри держит новорожденного первенца на руках, а рядом с ним стоит любимая жена Меган. Супруги мыло улыбаются.

Желаем сегодня Арчи Маунтбаттен-Виндзор очень счастливого 2-го дня рождения,

– говорится в публикации.

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Принц Чарльз поздравил внука с днем рождения

К поздравлениям присоединился и дедушка Арчи – принц Чарльз. На странице Кларенс-хаус обнародовали миловидное черно-белое фото. На нем Чарльз изображен рядом сыном – принцем Гарри, который держит на руках маленького сына. Отец и сын мыло улыбаются, радуются малышу.

С днем рождения Арчи, которому сегодня исполняется 2 года,

– поздравил внука дедушка.

Поздравления для Арчи от принца Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям с женой поздравил племянника с 2-летием, поделившись ярким архивным семейным фото. На снимке герцоги Кембриджские позируют в королевском дворце вместе с принцем Гарри, Меган Маркл, принцем Арчи, принцем Чарльзом, герцогиней Корнуольской, Дори Редлан и другими. Все мыло улыбаются и радуются пополнению в королевской семье.

Желаем Арчи очень счастливого дня рождения сегодня,

– написали герцоги Кембриджские.

Отметим, пока принц Арчи вместе с родителями живет в Калифорнии. Члены королевской семьи могут поздравить его только виртуально. Королева уже больше года не виделась с правнуком.