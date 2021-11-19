Підсумки тижня: звільнення від опікунства Брітні Спірс, Анна Трінчер виходить заміж

Минулого тижня стало відомо, що американська співачка Брітні Спірс офіційно стала "вільною" – її батько Джеймс тепер не опікун. Також співачка Анна Трінчер вразила усіх новиною, що скоро піде під вінець, а Періс Гілтон постала у центрі новин, адже її новоспечений чоловік приховував 9-річну доньку. Ці та інші новини читайте нижче.

Брітні Спірс – вільна

39-річна співачка вперше за останні 13 років може дихати "на повні груди", адже її батько Джеймс Спірс більше не має права опікунства. 12 листопада відбулось останнє слухання з приводу справи, де суд ухвалив рішення відсторонити батька зірки від опікунства. Все сталось завдяки неймовірній підтримці фанатів, які підтримували рух #FreeBritney.

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Шанувальники артистки впродовж останнього року розгорнули в мережі флешмоб на підтримку артистки, а долучились до нього навіть колеги співачки. Одне з перших важливих засідань відбулось у червні 2021 року, коли Брітні особисто виступила у суді та заявила, що батько забороняв їй народжувати, одружуватись, користуватись готівкою, самій водити автомобіль, вживати алкоголь. Він також контролював її творчу діяльність та фінансові рахунки.

З розгортанням кампанії проти опікунства батька Брітні, від артистки пішов її "закостенілий" адвокат, натомість прийшов інший, який допоміг дійти артистці до "звільнення". А також від Спірс пішов її менеджер. Вже у серпні стало відомо, що Джеймс Спірс сам вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою. Впродовж останніх місяців тривали слухання, поки Брітні не відсвяткувала перемогу. Після суду за кілька днів вона вперше за 13 років змогла випити шампанського та без нагляду користуватись автомобілем. Вона також заявила, що хоче народити ще одну дитину від коханого Сема Асгарі, з яким нещодавно заявила про заручини.

Анна Трінчер виходить заміж

20-річна співачка Анна Трінчер несподівано заявила, що отримала пропозицію одруження від свого хлопця – скандального блогера Олександра Волошина. Хлопець відомий своїми розіграшами з iPhone та розбірками з поліцією. Проте 22 жовтня він вирішив кардинально змінити своє життя – блогер влаштував неймовірну церемонію освідчення для Анни у Києві. Він запросив усіх друзів, свою маму та байкерів, аби в їхній присутності принести Анні букет троянд та каблучку від Cartier.

Майже місяць Анна Трінчер тримала цей момент в секреті, і лише 18 листопада оголосила всій країні, що вже зовсім скоро готуватиметься до весілля. Пара зізналась, що не хоче свята в "англійському стилі", а бажає "побільше кринжу". Що цікаво, Трінчер знала про наміри хлопця, оскільки незадовго до того її бабуся все розбовкала. Але Анна все одно була вражена тим, що для неї організував коханий.

Анні Трінчер освідчились: дивіться відео онлайн

У Періс Гілтон з'явилась пасербиця

Світська скандальна левиця Періс Гілтон лише тиждень тому відгуляла розкішне весілля з обранцем Картером Реумом. Весілля тривало три дні на розкішній віллі її дідуся. Для весілля Періс підготувала 10 весільних суконь, кілька з яких обрала лише у передвечір події. Судячи з фотографій, все було ідеально – від першого танцю до наповнення на столах.

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Проте одна "ложка дьогтю у бочці меду" все ж знайшлась – через кілька днів після весілля у ЗМІ прогриміла новина, що бізнесмен Картер Реум має 9-річну доньку, з якою бачився всього раз у житті. Мамою дівчинки є Лаура Белліцці, зірка реаліті-шоу "Секрети Аспена". Хоч чоловік не бачиться з дівчинкою, але фінансово її підтримує. Але журналісти запідозрили, що Періс Гілтон раніше не знала про існування доньки Картера, тому така новина могла обернутись скандалом у сім'ї одразу після весілля.

Люди, для яких ця історія важлива, знали про неї протягом 10 років. Картер підтримує цю дитину. Хоча він не має з нею традиційних стосунків між батьком і донькою, він забезпечував її з моменту її народження і буде робити це й надалі,

– повідомив представник бізнесмена.

Невідомо, як на такий поворот подій відреагувала Гілтон, але вона продовжує публікувати в мережі романтичні фото з чоловіком та писати, як вона його кохає.



Весілля Періс Гілтон і Картера Реума / Фото з інстаграму жінки

Єлизавета II – одужує

Британська королева Єлизавета II після майже місячного лікування краще себе почуває. Після скасування кількох візитів у Північну Ірландію, Глазго та День пам'яті, вона вийшла на особисту зустріч у Віндзорському замку з генералом сером Ніком Картером. Жінка не мала тростини і чудово виглядала на фотографії, оприлюдненій в мережі. Наступного дня королева також мала онлайн-аудієнцію, де була в чудовому настрої.

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Зазначимо, що всередині жовтня Єлизавета II потрапила на ніч у лікарню, проте причин у Букінгемі не називали. Згодом вона скасувала кілька візитів, через що у мережі виникло занепокоєння. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонс запевняв, що з королевою все гаразд. Однак минулого тижня стало відомо, що Її Величність потягнула спину і їй необхідно ще якийсь час поберегти себе.



Єлизавета II мала аудієнцію 17 листопада / Фото Getty Images

Меган Маркл дала нове інтерв'ю

Поряд з новинами про Єлизавету II стало відомо, що Меган Маркл взяла участь в епізоді "Шоу Еллен Дедженерес". Це було друге велике інтерв'ю після скандальної розмови з Опрою Вінфрі у березні 2021 року. Якщо пів року тому Меган з принцом Гаррі відкрили завісу життя у королівській сім'ї, то зараз Меган розповідала про своїх дітей, свою книгу, ділилась веселими історіями про колишню акторську кар'єру. Жінка нічого не розповідала про життя у Британії, тому приводів для жодних скандалів не виникло.

Зазначимо, що Меган і принц Гаррі відхилили запрошення королеви провести чергове Різдво у Лондоні в колі сім'ї. Причиною стала велика завантаженість герцогів Сассекських по роботі у США. Експерти були переконані, що подружжя все ж приїде у Сандрингем та відсвяткує з усіма Різдво, оскільки це буде перше свято у Єлизавети II без чоловіка принца Філіпа, який помер цього року. Проте Гаррі та Меган з дітьми вирішили залишитись у США, "за океаном".

Меган Маркл у "Шоу Еллен Дедженерес": дивитись відео онлайн

Адель випустила альбом "30"

Британська співачка Адель вперше за останні 6 років випустила знаковий альбом "30", куди увійшли 12 пісень. На одну з них – Easy on me – артистка випустила приголомшливий відеокліп, а інші кілька пісень заспівала на приватному концерті у Лос-Анджелесі. Одну з них співачка також опублікувала в мережі за день до релізу альбому. І от 19 листопада фанати змогли почути довгоочікувану четверту платівку Адель.

Альбом "30" жінка присвятила своєму 9-річному сину Анджело. У піснях вона оспівала любов до нього, а також нелегкі моменти материнства. Також Адель зачепила тему розлучення з чоловіком Саймоном Конеккі та самотність. Загалом, ці композиції варто почути, аби зрозуміти весь біль та нелегкий етап життя артистки.