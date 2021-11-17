Варто зазначити, що королева Єлизавета II стояла з чоловіком без сторонньої допомоги і тростини, тому можна сміливо зробити висновок, що їй значно краще. Для зустрічі Її Величність одягнула чарівну сіру сукню з квітковим принтом у зелених та помаранчевих тонах. На ній також були прикраси з перлин та легкий макіяж.

До слова Єлизавету II побачили за кермом після тривожних новин щодо її здоров'я: фото



Єлизавета II мала аудієнцію 17 листопада / Фото Getty Images

Стан здоров'я Єлизавети II

Зазначимо, що впродовж останнього місяця жінка пропустила низку важливих подій через стан здоров'я: спочатку вона потрапила у лікарню на одну ніч; згодом їй дали рекомендації кілька тижнів відмовитись від офіційних виходів; а останнього тижня вона розтягнула спину: