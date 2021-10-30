Останнім часом Єлизавета II занепокоїла своїм станом. Однак прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розвіяв усі чутки про погіршення її здоров'я.

До теми Жодних офіційних візитів, – лікарі порадили Єлизаветі II відпочивати ще 2 тижні

Цього тижня я розмовляв з Її Величністю, як я й роблю щотижня, і вона у чудовій формі,

– наголосив Джонсон.

Він додав, що для королеви важливий відпочинок. Тому зараз вона дотримується усіх порад лікарів.

"Вона просто слідує порадам лікарів і трохи відпочиває, і я вважаю – це важливо. Я впевнений, що вся наша країна бажає їй всього хорошого", – додав прем'єр-міністр.

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