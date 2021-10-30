Останнім часом Єлизавета II занепокоїла своїм станом. Однак прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розвіяв усі чутки про погіршення її здоров'я.
До теми Жодних офіційних візитів, – лікарі порадили Єлизаветі II відпочивати ще 2 тижні
Цього тижня я розмовляв з Її Величністю, як я й роблю щотижня, і вона у чудовій формі,
– наголосив Джонсон.
Він додав, що для королеви важливий відпочинок. Тому зараз вона дотримується усіх порад лікарів.
"Вона просто слідує порадам лікарів і трохи відпочиває, і я вважаю – це важливо. Я впевнений, що вся наша країна бажає їй всього хорошого", – додав прем'єр-міністр.
Скасовані виходи Єлизавети II
- Чутки про погіршення стану здоров'я британської королеви з'явилися після того, як вона вперше за 17 років вийшла на публіку з тростиною.
- Згодом стало відомо, що Її Величність провела ніч з 20 на 21 жовтня у лікарні. Через це було скасовано поїздку до Північної Ірландії. Зранку Єлизавета II нібито повернулась до Віндзору з гарним настроєм.
- Букінгемський палац повідомляв про скасування одного з виходів. Єлизавета II лише віртуально буде присутня на кліматичному заході у Глазго 1 листопада. Згодом представники повідомили, що королева не буде виходити у світ ще 2 тижні.