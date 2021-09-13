39-річна Брітні Спірс заручилась з бойфрендом вчора, 12 вересня. Радісне відео, де зірка зухвало демонструє своє кільце, вона розмістила у мережі. Відомо, що обручку виготовив дизайнер з Нью-Йорка Роман Малаєв, повідомляють у CNN.

До слова Був зі мною у найважчі роки життя, – Брітні Спірс показала зворушливе фото з бойфрендом

Представник 27-річного Сема Асгарі заявив, що "закохані зворушені наданою їм підтримкою, відданістю і любов'ю".

"Я не можу в це повірити", – саме так підписала своє відео Брітні Спірс, де хизується обручкою. Сем Асгарі натомість поділився фотографією у своєму профілі, на якій Спірс демонструє каблучку під час поцілунку.

Брітні та Сем Асгарі – надзвичайно щасливі, адже тепер можуть узаконити свої стосунки після усіх судових тяганин з батьком Брітні. Раніше Джеймс Спірс контролював усе життя артистки, тому після зняття з нього опікунства пара довго не роздумувала і вийшла на новий рівень стосунків.



Брітні Спірс одружується! / Фото з інстаграму Сема Асгарі

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Що відомо про стосунки Брітні та Сема?