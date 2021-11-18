Королівський інсайдер повідомив, що пару не слід очікувати у Великій Британії на Різдво, адже до цієї події в королівському дворі готуються зазделегідь, тому про візит Меган та Гаррі вже давно було би відомо. Попри те, що королева їм направила запрошення провести свята разом із королівською сім'єю у Сандрінгемському палаці, вони його відхилили. Подружжя залишиться у США.

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Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тому можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею,

– заявило джерело.

Інсайдер підозрює, що Гаррі та Меган не хочуть викликати увагу преси, адже розуміють, що коли вони з'являться у Лондоні заголовки не даватимуть їм спокою.

"Я думаю, всі розуміють, що коли вони обоє повернуться до Великої Британії, на них чекатиме безумство, але їм потрібно зірвати "лейкопластир" і продовжувати жити далі", – додав інсайдер.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Причина відмови

В іншому виданні Еxpress повідомили, що письменник Стюарт Пірс вже розповів на каналі Royally US про різдвяні плани герцогів Сассекських.

"Вони дуже, дуже зайняті наступним проєктом чи серією проєктів, тому що там багато всього відбувається. Звичайно, вся решта сім'ї збереться разом, щоб побачити королеву в Сандрінгемі, особливо тому, що Філіпа там більше не буде. Це буде важке Різдво, інше Різдво", – зазначив Пірс.

Що відомо про різдвяні традиції у Британії