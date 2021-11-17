Меган Маркл дала друге велике інтерв'ю на телебаченні з того часу, як відійшла від королівських обов'язків у Великій Британії. Вперше вона розмовляла з Опрою Вінфрі у березні 2021 року і своїми заявами спровокувала великий скандал. Згодом експерти підрахували і виявили 17 спроб брехні та маніпуляцій у словах Меган.

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"Багато що змінилося з того часу, як востаннє Меган, герцогиня Сассекська, була на території Warner Brothers. Не пропусти завтра наше інтерв'ю", – написала у своєму інстаграмі Еллен Дедженерес та прикріпила тизер розмови.

Про що буде інтерв'ю Меган Маркл

У короткому тизері можна почути, що на телестудію до Еллен Меган кілька років тому добиралась з чималими проблемами. "У неї (автівки) було своє власне життя, тому я мала дуже старий Ford Explore Sport, і в якийсь момент ключ на боці водія перестав працювати", – розсмісялась Меган.

Що ще розповість в інтерв'ю з Еллен – на жаль, залишається загадкою. Для телеінтерв'ю Маркл одягнула лаконічну білу блузу з рукавами-ліхтариками, чорні класичні штани і туфлі-човники. У неї було пишне, ледь підкручене волосся, а на обличчі – ніжний денний макіяж.

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Реакція мережі

Фанати по-різному відреагували на чергову гостю в "Шоу Еллен Дедженерес":