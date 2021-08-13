Брітні Спірс вже неодноразово намагалася відмовитися від опікунства батька, однак все було безрезультатно. Тепер у 39-річної виконавиці нарешті з'явився шанс стати вільною.
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Батько Брітні Спірс відмовляється від опікунства
Адвокат Джеймі Спірса заявив, що він не бачить підстав для зняття опікунства, проте вважає, що публічна боротьба з донькою буде не в її інтересах. Тому чоловік вирішив передати це право іншій людині.
Незалежно від формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс. Він завжди буде беззастережно любити її та піклуватися про її інтереси,
– мовиться в документах.
Адвокати виконавиці вже відреагували на таке рішення її батька. Вони раді, що він нарешті визнав, що має відступити.
Реакція Брітні Спірс
Артистка неабияк рада такій заяві батька. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала допис, у якому наголосила: "Ми на крок ближче до нашої свободи!".
Опікунство над Брітні Спірс: останні новини
- Наприкінці червня в Лос-Анджелесі чергове відбулося слухання в справі опікунства над Брітні Спірс. Артистка вперше особисто виступила в суді та розповіла, що батько забороняв їй народжувати й травмував.
- Після цього на підтримку співачки виступили не лише фанати, а колеги: Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- На наступному засіданні суд відмовився позбавити Брітні опікунства. Після цього її адвокат пішов у відставку, а менеджер – звільнився.
- Знаменитість заявила, що завершує кар'єру, а пізніше зазначила, що не даватиме концертів поки перебуває під опікою батька. Адвокат Спірс пообіцяв, що діятиме швидко та агресивно.