Брітні Спірс вже неодноразово намагалася відмовитися від опікунства батька, однак все було безрезультатно. Тепер у 39-річної виконавиці нарешті з'явився шанс стати вільною.

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Батько Брітні Спірс відмовляється від опікунства

Адвокат Джеймі Спірса заявив, що він не бачить підстав для зняття опікунства, проте вважає, що публічна боротьба з донькою буде не в її інтересах. Тому чоловік вирішив передати це право іншій людині.

Незалежно від формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс. Він завжди буде беззастережно любити її та піклуватися про її інтереси,

– мовиться в документах.

Адвокати виконавиці вже відреагували на таке рішення її батька. Вони раді, що він нарешті визнав, що має відступити.

Реакція Брітні Спірс

Артистка неабияк рада такій заяві батька. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала допис, у якому наголосила: "Ми на крок ближче до нашої свободи!".

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