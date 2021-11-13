Брітні Спірс – вільна
12 листопада у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулося остаточне засідання суду щодо опікунства над відомою артисткою Брітні Спірс. Суд ухвалив рішення відсторонити батька зірки, Джеймса Спірса, від опікунства.
До слова Батько Брітні Спірс попросив суд негайно звільнити його від опікунства
Суддя Бренда Пенні припинила опікунство над виконавицею. Водночас контроль за фінансами знаменитості було передано професійному аудитору. Про це просила сама Брітні та її адвокат, Метью Розенгарт.
Як відреагувала Брітні Спірс
На сторінці в інстаграмі артистка прокоментувала звільнення від опікунства. Вона подякувала фанам, які підтримували її, а після засідання суду влаштували справжнє свято на вулиці.
Боже мій, я так люблю своїх фанатів, це безумство! Думаю, я плакатиму до кінця дня! Це найкращий день у моєму житті. Слава Господу,
– написала Брітні Спірс
Важливо Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою
Що відомо про опікунство над співачкою
- 13 років Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька. У 2008 році Джеймі призначили опікуном на пів року, а потім – на невизначений термін.
- Протягом останніх років активізувався рух FreeBritneySpears, який виступав проти опікунства. Шанувальники підозрювали, що за посадою опікуна ховаються значні обмеження. Дещо з їхніх припущень було правдою: зірка не могла сходити сама в кав'ярню, покидати дім, голосувати, водити машину, робити покупки без нагляду.
- Вихід документальних фільмів про Брітні Спірс, підтримка фанатів, ймовірно, спровокувало те, що знаменитість почала вимагати змінити опікуна.
- У червні вона вперше самостійно прибула до суду й виступила з шокуючою промовою про те, як опікунство батька на неї повпливало. Артистка зізналась, що не може народжувати без дозволу Джеймі. Виконавиця отримала шалену підтримку серед знаменитостей. На її бік стали Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Через деякий час відбулося ще одне засідання, на якому суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства. Після цього один з її адвокатів пішов у відставку, а менеджер – звільнився. Зірка найняла нового адвоката, який пообіцяв, що діятиме швидко та агресивно.
- У серпні стало відомо, що Джеймс Спірс вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою і його адвокати готують відповідні документи для подання до суду. Після цього суд вирішив, що опікунство справді не потрібне для Брітні.
- Після запиту про відмову від опікунства Брітні Спірс оголосила про заручини з Семом Асгарі – пара зустрічалась 5 років. Вони вже готуються до весілля.