Кілька днів тому стало відомо, що чоловік Періс Гілтон, з яким вона зустрічалась близько року та одружилась 11 листопада, має 9-річну доньку від Лаури Белліцці, зірки реаліті-шоу "Секрети Аспена". Журналісти кажуть, що Реум бачив дитину лише один раз.

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Попри те, що скандал набирає чималих обертів, а сама Періс, ймовірно, нічого не знала про первістка Картера до весілля, світська левиця продовжує засипати мережу романтичними фото. Останніми знімками стали весільні портрети пари, які підписані хештегом "Назавжди Хілтон та Реум".

Я хочу цілувати тебе вічно,

підписала фото Періс.

На чорно-білих світлинах жінка постала в одній зі своїх весільних суконь, з лаконічною зачіскою, ніжними сережками та макіяжем. Картер водночас був одягнений у чорний костюм з метеликом та білою сорочкою. Він ніжно цілував свою дружину.



Періс Гілтон та Картер Реум у день весілля / Фото з інстаграму Періс



Періс Гілтон та Картер Реум у день весілля / Фото з інстаграму Періс



Періс Гілтон та Картер Реум у день весілля / Фото з інстаграму Періс

Весілля Періс Гілтон і Картера Реума