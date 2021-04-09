Підсумки тижня: смерть принца Філіпа, скандали на конкурсах краси і музичні прем'єри

Впродовж останнього тижня було чимало як радісних, так і сумних подій: від "католицького" Великодня до смерті чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа. Про що говорили ЗМІ та фанати останніми днями – читайте на Showbiz 24.

"Католицький" Великдень

Весь західний світ 4 квітня відзначав світле свято Воскресіння Господнього – Великдень. Віряни східного обряду натомість чекають на свято 2 травня. Чимало українців та знаменитостей відзначали свято в колі рідних та ділились радісними фото у соціальних мережах.

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Серед українських зірок зі святом вітала сім'я Наталки Карпи, а ото щодо закордонних, то Пасху святкувала вся королівська сім'я, сім'я Кардашян-Дженнер і Бекхемів та багато інших.

"Недоступна" корона

Міс Всесвіт

Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" повинен відбутися в Маямі 16 травня. Але головна красуня країни – "Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська могла не потрапити на конкурс через проблеми із наданням візи у США. Візові офіцери сумнівались, чи пускати дівчину в країну, тому що її рідна сестра живе у Маямі, а вона сама є незаміжньою та без дітей. Ймовірно, вони побоювались, що Єлизавета нелегально залишиться у країні.

Але після звернення президентки "Міс Україна-Всесвіт" Анни Філімонової до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, дівчині дозволили в'їзд в Америку. Переможниця конкурсу "Міс Україна" розповіла, що в посольстві США не лише пішли їй назустріч, а й в умовах суворого карантину спростили процедуру запису на другу співбесіду.

Міс Папуа-Нова Гвінея

На іншому конкурсі краси стався ще більший курйоз – у володарки титулу "Міс Папуа-Нова Гвінея" Люсі Майно забрали корону. А все тому, що вона опублікувала в тіктоці відео, де танцює тверк. Оскільки вона виконувала роль культурного посла країни і захисника інтересів жінок, комітет конкурсу був переконаний, що такий танець не може бути зразком для наслідування. Люсі Майно вже відреагувала на скандал і звинуватила організаторів у мізогінії.

Місіс Шрі-Ланка

Не меншого резонансу набув скандал з конкурсом "Місіс Шрі-Ланка". Колишня володарка титулу Керолайн Джури прямо на сцені конкурсу зняла корону з голови переможниці Пушпіки де Сільви, оскільки заявила, що та недавно розлучилась, що суперечить умовам конкурсу. Вона зняла корону та віддала її жінці, яка зайняла друге місце.

Але вже через кілька днів Керолайн Джури заарештували через звинувачення у нападі та заподіянні шкоди, оскільки де Сільва отримала травми голови. Організатори конкурсу також засудили дії жінки, назвавши її поведінку ганебною. Сама ж переможниця де Сільва розповіла, що хоч і не живе зараз з чоловіком, проте досі на ньому одружена. У неї також є маленький син.

Музичні прем'єри

Цей тиждень був багатим на музичні новинки в українському шоу-бізнесі. Зірки один за одним презентували нові композиції та альбоми, які фанати вже "заслухали до дірок".

Співачка Тіна Кароль 2 квітня представила альбом "Красиво", в який увійшло 7 композицій. Чимало фанатів почули у піснях артистки "слід Дана Балана". Не всім сподобалось нове творіння Тіни.

2 квітня представила альбом "Красиво", в який увійшло 7 композицій. Чимало фанатів почули у піснях артистки "слід Дана Балана". Не всім сподобалось нове творіння Тіни. Alyona Alyona теж вразила своїм новим альбомом під назвою Galas, який вийшов 8 квітня. У ньому зірка помістила 15 композицій, 11 з яких були записані спільно з європейськими виконавцями. Перед релізом зірка також публікувала еротичні фотопародії, які викликали жваве обговорення в мережі.

До слова Alyona Alyona відреагувала на критику скандального фото, де вона голою прикрилась прапором

Юна виконавиця Jerry Heil 9 квітня випустила новий мініальбом під назвою "#Особисте". Він складається з 6 треків, які об'єднані інтимною та ліричною тематикою.

9 квітня випустила новий мініальбом під назвою "#Особисте". Він складається з 6 треків, які об'єднані інтимною та ліричною тематикою. Щодо музичних хітів, то минулого тижня MamaRika та VovaZiLvova представили спільну композицію "Серце стукає, стукає, стукає".

представили спільну композицію "Серце стукає, стукає, стукає". Злата Огнєвіч вразила новою піснею, яку вже назвала "майбутнім весільним хітом" – "Я твоя єдина".

вразила новою піснею, яку вже назвала "майбутнім весільним хітом" – "Я твоя єдина". А от Арсен Мірзоян здивував еротичним відеокліпом на нову пісню "Подружка".

Смерть принца Філіпа

Найбільш шокуючою новиною останніх днів стала смерть 99-річного принца Філіпа – чоловіка правлячої королеви Єлизавети II у Великій Британії. Чоловік помер зранку 9 квітня у Віндзорському палаці. Причину смерті в Букінгемському палаці не називають, але останнім часом чоловік багато хворів – він місяць провів у лікарні і йому зробили операцію на серце.



Принц Філіп з дружиною Єлизаветою II / Фото Getty Images

Чоловік до сьогодні був найбільшим довгожителем у британській королівській сім'ї, а разом з дружиною Єлизаветою II – найдовше з усіх членів королівської родини був у шлюбі. Пара одружилась 20 листопада 1947 року і з того часу народила та виховувала чотирьох дітей: принца Чарльза, принцесу Анну, принца Ендрю та принца Едварда.

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Наразі ні у ЗМІ, ні в Букінгемському палаці не повідомляють коли та де відбудеться прощання принца Філіпа. Наразі Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії, члени королівської родини, Президент України Володимир Зеленський та інші громадські діячі вже висловили свій жаль з приводу непоправної втрати у Великій Британії. 10 червня 2021 року принцу Філіпу могло виповнитись 100 років.