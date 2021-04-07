Одразу в двох володарок престижних нагород в конкурсах краси забрали титули: "Міс Папуа-Нова Гвінея" втратила статус через тверк-відео в мережі, а "Місіс Шрі-Ланку" звинуватили у тому, що вона, попри правила конкурсу, прийшла розлученою і ще й отримала перемогу.

"Міс Папуа-Нова Гвінея" – без титулу

Переможниця конкурсу краси – 25-річна Люсі Майно, втратила корону через критику її тверк-танців у тіктоці, повідомляють у The Guardian. Чимало шанувальників негативно відреагували на її відверті рухи у відео, яке дівчина вже видалила з мережі, втім, комітет конкурсу швидко прокоментував ситуацію.

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Люсі Майно танцює тверк у тіктоці: відео з мережі

У володарки титулу "Міс Папуа-Нова Гвінея" забрали титул і корону, зазначивши, що вона не може бути зразком для наслідування. З неї також зняли обов'язки, пов'язані з перемогою на конкурсі: вона виконувала роль культурного посла країни і захисника інтересів жінок. Оскільки мета конкурсу – просувати "культурну спадщину і традиційні цінності" країни, то тверкінг Майно начебто не відповідає цим принципам.

Колишня "Міс Папуа-Нова Гвінея" вже заявила, що такий прикрий випадок продемонстрував глибоко вкорінене женоненависництво в країні.

Я впевнена, що якби громадський діяч чоловічої статі зробив тікток, ми би всі посміялися над ним або навіть похвалили б його,

– зазначила дівчина, яка вже близько тижня нічого не публікує в інстаграмі.

"Місіс Шрі-Ланка" – теж без корони

Події з конкурсом краси "Місіс Шрі-Ланка" були ще драматичнішими, повідомляють у BBC. Все сталось прямо на сцені під час оголошення переможниці конкурсу. Колишня "Місіс Шрі-Ланка" і володарка титулу "Місіс Світу" Керолайн Джури вирішила віддати титул не переможниці Пушіпці Де Сільві, а дівчині з другим місцем, оскільки нібито володарка титулу вже була одруженою і розлучилась, хоча це суперечить умовам конкурсу.

Джури заявила про це зі сцени і на очах в усієї публіки зняла корону та передала дівчині з другим місцем. Ображена Пушіпка Де Сільва покинула сцену і заявила згодом, що вона дійсно не живе з чоловіком, але вони не розлучені. Вона пообіцяла подати до суду на Керолайн Джури.

Організатори конкурсу вже вибачились перед жінкою і заявили, що поведінка колишньої "Місіс Шрі-Ланки" була неприпустимою і ганебною. Пушіпка Де Сільва отримала назад свою корону і титул, та присвятила свою перемогу жінкам, чий шлюб не вдався. Сама ж переможниця має сина.