Чоловік Єлизавети II, принц Філіп, помер у віці 99 років. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що з великим жалем отримав цю звістку.

Джонсон підкреслив, що герцог Единбурзький заслужив прихильність численних поколінь у Великій Британії, у Співдружності та в усьому світі.

Читайте більше Помер принц Філіп: біографія монарха

Він був найстаршим чоловіком чинного монарха в історії. А також одним з останніх живих людей у країні, які брали участь у Другій світовій війні,

– наголосив прем'єр-міністр.

Й підкреслив, що чоловік Єлизавети II згадувався у депешах за хоробрість. Він додав, що королівська сім'я втратила не просто шанованого громадського діяча, але й відданого чоловіка, батька, дідуся.

Що відомо про смерть принца Філіпа