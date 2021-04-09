Британський прем'єр відреагував на смерть принца Філіпа
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Чоловік Єлизавети II, принц Філіп, помер у віці 99 років. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що з великим жалем отримав цю звістку.
Джерело:BBC
Джонсон підкреслив, що герцог Единбурзький заслужив прихильність численних поколінь у Великій Британії, у Співдружності та в усьому світі.
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Він був найстаршим чоловіком чинного монарха в історії. А також одним з останніх живих людей у країні, які брали участь у Другій світовій війні,
– наголосив прем'єр-міністр.
Й підкреслив, що чоловік Єлизавети II згадувався у депешах за хоробрість. Він додав, що королівська сім'я втратила не просто шанованого громадського діяча, але й відданого чоловіка, батька, дідуся.
Що відомо про смерть принца Філіпа
- Чоловік королеви Єлизавети II помер зранку 9 квітня у Віндзорському замку.
- Зауважимо, що 10 червня 2021 року принцу Філіпу виповнилося б 100 років.
- Офіційну причину смерті наразі не оприлюднили.
- Раніше його довелося терміново госпіталізувати до лікарні короля Едуарда VII.
- Йому зробили операцію на серце та виписали додому. Відтоді пройшов місяць.
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