У четвер, 8 квітня, поліція заарештувала володарку титулу "Місіс Світу-2020" Керолайн Джури, яка в прямому ефірі зняла корону з новообраної "Місіс Шрі-Ланка". Все через те, що Де Сільва заявила про травми голови.

Пушіпці Де Сільві повернули титул "Місіс Шрі-Ланка-2021" – конкурсу краси для одружених жінок. Однак через курйоз на сцені вона отримала травми голови, тому була змушена пройти обстеження в лікаря. Після огляду красуня заявила на свою кривдницю в поліцію.

Варто знати Поганий день для красунь: у Міс Папуа-Нова Гвінея та Місіс Шрі-Ланка забрали корони

Правоохоронці допитали Керолайн Джури та організаторів конкурсу, котрі назвали поведінку Джури ганебною. Так, "Місіс Світу-2020" і модель Чулу Манамендлу, яка допомагала відбирати корону, заарештували.

"Ми заарештували Керолайн Джури та Чулу Манамендру через звинувачення у нападі та заподіянні шкоди", – йдеться в заяві поліції.

Згодом їх звільнили під заставу, але зобов'язалися з'явитися в суді 19 квітня. Пушіпка Де Сільва повідомила, що готова зупинити судову справу в обмін на публічні вибачення Керолайн Джури, однак та відмовилася.

"Місіс Світу 2020" зняла корону з "Місіс Шрі-Ланка": дивіться відео онлайн

Як "Місіс Світу 2020" зняла корону з "Місіс Шрі-Ланка"

У фіналі конкурсу краси "Місіс Шрі-Ланка", який відбувся 4 квітня, переможницею оголосили Пушіпку Де Сільву. За кілька хвилин після присвоєння їй титулу на сцені з'явилася одна зі суддів "Місіс Світу-2020" Керолайн Джури. Вона заявила, що красуня порушила правила конкурсу – розлучилася з чоловіком. Просто на сцені суддя нахабно здерла корону з Де Сільви та передала дівчині з другим місцем.

Згодом з'ясувалося, що Пушіпка Де Сільва дійсно не живе зі своїм чоловіком, однак офіційно вони нерозлучені. Організатори конкурсу швидко вибачились перед жінкою та повернули їй корону і титул "Місіс Шрі-Ланка-2021".