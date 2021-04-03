Днями "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська повідомила, що їй не дають візу в США, без якої вона не зможе потрапити на конкурс "Міс Всесвіт" у Маямі. Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США та призначили дату співбесіди.

Скандал вирішився за сприяння президентки "Міс Україна-Всесвіт" Анни Філімонової, яка особисто звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін. За лічені дні 27-річній королеві краси Єлизаветі Ястремській все ж дали візу.

До теми Не дають візу в США: "Міс Україна" не може потрапити на конкурс "Міс Всесвіт"

Переможниця конкурсу "Міс Україна" розповіла, що в посольстві США не лише пішли їй назустріч, а й в умовах суворого карантину спростили процедуру запису на другу співбесіду.

Хочу повідомити прекрасну новину – мені зателефонували з посольства США та сказали, що мені дають візу! Я неймовірно вдячна за те, що для мене зробили виняток і призначили дату співбесіди. Тепер я точно знаю, що їду на "Міс Всесвіт",

– поділилася "Міс Україна-2020".

Єлизавета Ястремська публічно подякувала посольству США та всім, хто її підтримував. Красуня повідомила, що попереду в неї місяць інтенсивної підготовки. Вже 6 травня вона відправиться в Маямі, де 16 травня відбудеться довгоочікуваний конкурс.

Додамо, під час першої співбесіди візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, де й відбудеться міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2020". Сумніви викликало й те, що дівчина незаміжня і не має дітей, як того вимагають правила конкурсу.

Так, Анна Філімонова гарантувала повернення красуні в Україну, адже головне її завдання – гідно представити Батьківщину. Нагадаємо: