Популярна українська співачка MamaRika та репер VovaZiLvova презентували дуетну пісню "Серце стукає, стукає, стукає". Артисти прагнули заохотити слухачів відкриватися новому досвіду та викликам.

Така дуетна композиція вийшла неймовірно емоційною. Музиканти зазначають, що хотіли створити трек, який буде надихати людей не застрягати у старих відчуттях.

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Я з Вовою знайома ще зі студентських часів. Тому, коли він запропонував спільний трек, я підозрювала, що має бути круто. Коли ж почула пісню, то відразу погодилася, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе. Напевно, головною причиною нашої колаборації є музика та чесний меседж, який, я впевнена, дійде до кожного серця,

– поділилася MamaRika.

VovaZiLvova додав, що давно не було пісень про любов, які б по-справжньому вражали. Також він подякував колезі за співпрацю.



VovaZiLvova / Фото пресслужби

Артисти не лише записали хіт, а й зняли надзвичайно чуттєву відеороботу. Режисер кліпу Олександр Швець вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем: "Найчастіше, коли нам розбивають серце, єдиною реальністю стає внутрішній світ, в якому співрозмовниками є лише негативні емоції. Ми боремося з ними, занадто прив'язуємось до них. Інколи програємо їм і вони поглинають нас. А інколи, знаходимо в собі сили і відпускаємо. Не бійтеся відкривати своє серце, скільки б разів його не розбивали".

MamaRika та VovaZiLvova – "Серце стукає, стукає, стукає": дивіться відео онлайн