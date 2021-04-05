MamaRika та VovaZiLvova презентували спільний трек "Серце стукає, стукає, стукає": відео
Популярна українська співачка MamaRika та репер VovaZiLvova презентували дуетну пісню "Серце стукає, стукає, стукає". Артисти прагнули заохотити слухачів відкриватися новому досвіду та викликам.
Джерело:ютуб-канал VovaZiLvova
Така дуетна композиція вийшла неймовірно емоційною. Музиканти зазначають, що хотіли створити трек, який буде надихати людей не застрягати у старих відчуттях.
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Я з Вовою знайома ще зі студентських часів. Тому, коли він запропонував спільний трек, я підозрювала, що має бути круто. Коли ж почула пісню, то відразу погодилася, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе. Напевно, головною причиною нашої колаборації є музика та чесний меседж, який, я впевнена, дійде до кожного серця,
– поділилася MamaRika.
VovaZiLvova додав, що давно не було пісень про любов, які б по-справжньому вражали. Також він подякував колезі за співпрацю.
VovaZiLvova / Фото пресслужби
Артисти не лише записали хіт, а й зняли надзвичайно чуттєву відеороботу. Режисер кліпу Олександр Швець вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем: "Найчастіше, коли нам розбивають серце, єдиною реальністю стає внутрішній світ, в якому співрозмовниками є лише негативні емоції. Ми боремося з ними, занадто прив'язуємось до них. Інколи програємо їм і вони поглинають нас. А інколи, знаходимо в собі сили і відпускаємо. Не бійтеся відкривати своє серце, скільки б разів його не розбивали".
MamaRika та VovaZiLvova – "Серце стукає, стукає, стукає": дивіться відео онлайн
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