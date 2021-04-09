Українська співачка Jerry Heil презентувала новий мініальбом #Особисте. Він складається з 6 треків, які об'єднані інтимною та ліричною тематикою.

У п'ятницю, 9 квітня, артистка потішила шанувальників весняною прем'єрою. В надзвичайно особистих піснях звучання Jerry Heil залишилося незмінним – трендова попмузика, яка ґрунтується на хуках та цікавих аранжувальних знахідках.

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Кожна композиція цього альбому основана на історіях з власного досвіду. Епатажна виконавиця активно експериментує з інтимною лірикою та по-новому відкривається перед прихильниками.

Пісні Jerry Heil з альбому #Особисте

#ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

Jerry Heil поділилася, що не знає, чи справді стосунки – це дійсно випробування і маленьке життя, чи любов живе 3 роки, адже вона ніколи не зустрічалася ні з ким довше, ніж декілька місяців. А от закохані з її пісні, сп'янілі від почуттів, на максимальній швидкості летіли саме 3 роки. Подейкують, третій рік найскладніший. Принаймні саме так сталося у персонажів треку.

Jerry Heil – #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ: слухайте пісню онлайн

#НЕ_ОРИ_МАМ

Мама Jerry Heil виховала так, щоб та навіть не дивилася на одружених чоловіків. У жінки є свої історії й травми, тому артистка все життя боялася бути привабливою, щоб не звабити одруженого. І таки звабила його. В пісні #НЕ_ОРИ_МАМ.

Jerry Heil – #НЕ_ОРИ_МАМ: слухайте пісню онлайн

#ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС

Виконавиці 25 років, проте за все життя вона ще жодного разу не закохувалася. Влітку 2020 року дещо змінилося і Jerry Heil відчула щось подібне до цього особливого стану. Однак, їй це здавалося.

Jerry Heil – #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС: слухайте пісню онлайн

#LULLABY (#КОЛИСКОВА)

Коли у тебе в голові є ідеал партнера, так важко не приміряти його на кожного, хто може підійти на цю роль. Це відсіює непотрібні стосунки, але ти ризикуєш одягнути в цю ілюзію того, хто більш-менш на неї схожий. І ти знаєш, що станеться далі.

Jerry Heil – #LULLABY (#КОЛИСКОВА): слухайте пісню онлайн

#ГОЛОЮ

Jerry Heil поділилася, коли хлопець роздягає дівчину очима – це круто. Ідеально, коли він зумів роздягнути від комплексів, дитячих і дорослих страхів, ревнощів, соціальних масок. Він знає дівчину чистою, справжньою, голою. Не оголивши душу, не знатимеш, хто дійсно любить її без одягу.

Jerry Heil – #ГОЛОЮ: слухайте пісню онлайн

#ОСОБИСТЕ

Місцями пророча пісня, написана декілька років тому, як і всі в цьому альбомі. Проте ця — одна з найдавніших композицій Jerry Heil, написаних ще в час, коли співачка співпрацювала з лейблом VIDLIK. Вона про інтимні почуття, про душевний конект. Писалася потоком: перший куплет і приспів виконавиця написала в шумному метро, де навіть думок не чути. Другий же куплет написався після того, як вона прожила сценарій першого, ніби дійсно напророчила. Другий куплет став висновком історії. І чомусь англійською.

Jerry Heil – #ОСОБИСТЕ: слухайте пісню онлайн