Український виконавець Арсен Мірзоян вразив новою музичною прем'єрою 2 квітня – він випустив кліп та пісню "Подружка". У ньому він показав стосунки між друзями, які часто переростають в інтим, але не в спільне життя.

Таким чином Мірзоян вирішив поміркувати – а чи може бути між чоловіком і жінкою справжня дружба? А якщо й так, то де межа між дружбою та взаємними почуттями?

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"Ви не кохаєте одне одного і про спільне життя – ані розмов, ані думок. При цьому вам добре разом в одній компанії, ви розумієтесь і так само шукаєте свою половинку, як і "подружка". Секс по дружбі? Лишаючись сам на сам з нею, обидва усвідомлюєте: "А чом би й ні?" А головне – довіряєте одне одному, між вами відсутні ревнощі як маркер уприватнення. І ще, вона об'єктивно на твоєму боці, бо дійсно друг", – поділився Арсен Мірзоян.

Арсен Мірзоян – Подружка: дивитись відео онлайн

Режисером пристрасного кліпу "Подружка" став Віктор Скуратовський. Він придумав, що артист повинен у прямому сенсі зануритись у вир своїх почуттів, пірнувши у басейн з "подругою". Також у кліпі можна побачити чимало чорно-білих кадрів.

Нова пісня "Подружка" увійде в новий студійний альбом виконавця, який він вже готує до релізу в честь 10 річниці своєї творчості.

Арсен Мірзоян – Подружка: текст пісні

Скільки я вже не встиг

Взяв просто і впустив

Себе шукав і загруз в болоті

Ніби лишив на потім

Рибки очей твоїх

Як же ж забути їх

Зваблива посмішка

В статусі подружка

Приспів:

Нащо стосункам сенс

Мова якщо йде лише про секс

І жартували: що не дай Бог

Ми лишимось удвох

Час заховав на жаль

Спогади за вуаль

Але я пам’ятаю досі

Кожну з тобою осінь

Скільки я вже не встиг

Взяв просто і впустив

Себе шукав і загруз в болоті

Ніби лишив на потім