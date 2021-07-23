Підсумки тижня: розставання Мішиної та Еллерта, повернення гастролерки Лободи

Минулого тижня зірки змусили публіку понервувати. Ксенія Мішина порвала з Олександром Еллертом, а скандальна Світлана Лобода вирішила дати концерт в Україні. Однак трапилось багато приємного – в Анатоліча народився сина, Квіткова і Добринін охрестили первістка, а Брітні Спірс, здається, виходить заміж!

Ксенія Мішина розійшлась з Олександром Еллертом

32-річна Ксенія Мішина та 34-річний Олександр Еллерт, які закохалися на зйомках шоу "Холостячка", були разом майже рік. Однак їхня романтична історія закінчилась несподіваним розривом. У п'ятницю, 16 липня, акторка оголосила, що вони більше не пара. Вона вирішила не обманювати ані себе, ані сина Платона й викреслити Еллерта зі свого життя.

Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї зняли б драму,

– заявила зірка.

Переможець "Холостячки" не став відмовчуватися. Він неоднозначно прокоментував розставання з Мішиною. Автор студії "Квартал 95" звернув увагу на те, що акторка натякнула на драматичність їхніх стосунків. У своєму профілі Олександр Еллерт пояснив значення жанру драма.

За кілька днів чоловік приїхав в окупований Крим, де в той час відпочивала Ксенія Мішина. Вона публікувала фото з сином і подругами, з якими засмагала на узбережжі Чорного моря, а він мандрував неподалік Ялти. Чи бачилися екскохані в Криму – досі залишається загадкою.

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Повернення російської гастролерки Світлани Лободи

Спочатку про виступ в Україні оголосила любителька Росії Ані Лорак. Вперше за 7 років вона дасть два концерти в елітному нічному клубі Одеси. За два дні до цього в тому ж закладі відбудеться концерт Світлани Лободи, якаспіває на приватних вечірках російських олігархів.

Якщо ще кілька років тому активісти зривали її виступи в Україні, то зараз публіка в захваті від приїзду російської гастролерки.

До концерту ще три тижні, а Лобода вже з'явилась в Україні. День у день вона відвідує українські радіостанції, в ефірі яких презентує пісню "Allo". Скандальна співачка побувала на радіо "Пятниця", "Наше Радіо", "Русское Радио. Україна", "NRJ Україна". На диво, її всюди зустрічали радо.

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Анатолій Анатоліч втретє став батьком

У вівторок, 20 липня, дружина телеведучого народила йому третю дитину. Цього разу сина! Анатолій Анатоліч вперше був присутній на пологах, на які потрапив просто посеред зйомок святкового концерту до Дня Незалежності України.

Для хлопчика зіркові батьки підібрали оригінальне ім'я – Ніл. Все тому, що в імені кожного члена їхньої сім'ї має бути літера "л". За словами Юлії Бойко, треті пологи були важкими.

У мене з дівчатами було набагато легше. Але й хлопчик чотирикілограмовий мені так дався, нелегко,

– розповіла Юла.

На щастя, з дружиною і сином Анатолія Анатоліча все добре. На другий день їх виписали з пологового будинку. Юлію так розчулила зустріч зі старшими доньками Алісою та Лолітою, що вона не змогла стримати сліз.

Квіткова й Добринін охрестили сина

Зіркове подружжя охрестило сина Лева, коли йому було всього сім днів. Відбулось це у вівторок, 20 липня. Новоспечені батьки обрали нетиповий формат проведення церемонії. Вони не їхали до церкви, а запросили священника додому. Таїнство хрещення влаштували у просторій вітальні.

На роль хрещених батьків Даша Квіткова та Нікіта Добринін обрали близьких друзів – подружжя блогерів Аліну Френдій та Петра Заставного, успішного стоматолога Анатолія Токаря з дружиною Катериною.

На диво, знаменитості не покликали батьків на церемонію. За словами блогерки, все для того, щоб Лева "не смикали, не тягали".

У день хрещення були тільки хрещені й ми. Зробили все тихо, спокійно, комфортно для Лева. Він весь час спав і насолоджувався життям,

– розповідала Даша Квіткова.

Квіткова і Добринін з хрещеними батьками сина / Фото з інстаграму Аліни Френдій

Брітні Спірс заручилась з Семом Асгарі

Інформацію про заручини співачки з бойфрендом поширили західні ЗМІ. Цього тижня папараці підловили Брітні Спірс за кермом авто у Лос-Анджелесі. Зірка забирала напій в одній з місцевих кав'ярень і засвітила каблучку з діамантом на тому самому пальці!

Припускають, що особистий тренер Сем Асгарі зробив пропозицію коханій, яка старша за нього на 12 років. Однак закохані навряд чи зможуть одружитися найближчим часом. Все через батька-опікуна, який не дозволяє Брітні Спірс народжувати дітей і виходити заміж.

Принцу Джорджу виповнилось 8 років

Найстарший нащадок Кейт Міддлтон і принца Вільяма відсвяткував день народження. У четвер, 22 липня, принцу Джорджу виповнилося 8 років. Напередодні іменин герцоги Кембриджські показали новий портрет сина.

На милому фото принц Джордж зображений на капоті автомобіля зі щирою усмішкою. Він одягнений у сині шорти й смугасту сорочку-поло. Авторкою кадру стала Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати.

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Проте на цьому сюрпризи не закінчилися. Фотограф королівської родини Кріс Джексон оприлюднив нове фото принца Джорджа, публічно привітавши його з днем народження. На "свіжому" кадрі спадкоємець британського престолу постав у біло-синій смугастій сорочці. Цей кадр випромінює позитив, адже на ньому хлопчик знову усміхається.