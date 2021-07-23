Ксения Мишина разошлась с Александром Эллертом

32-летняя Ксения Мишина и 34-летний Александр Эллерт, которые влюбились друг в друга на съемках шоу "Холостячка", были вместе почти год. Однако их романтическая история закончилась неожиданным разрывом. В пятницу, 16 июля, актриса объявила, что они больше не пара. Она решила не обманывать ни себя, ни сына Платона и вычеркнуть Эллерта из своей жизни.

Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом годе своей жизни, по ней сняли бы драму,

– заявила звезда.

Победитель "Холостячки" не стал отмалчиваться. Он неоднозначно прокомментировал расставание с Мишиной. Автор Студии "Квартал 95" обратил внимание на то, что актриса намекнула на драматичность их отношений. В своем профиле Александр Эллерт объяснил значение жанра драма.

Через несколько дней мужчина приехал в оккупированный Крым, где в то время отдыхала Ксения Мишина. Она публиковала фото с сыном и подругами, с которыми загорала на побережье Черного моря, а он странствовал неподалеку от Ялты. Виделись ли экс-возлюбленные в Крыму – до сих пор остается загадкой.

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Возвращение российской гастролерши Светланы Лободы

Сначала о выступлении в Украине объявила любительница России Ани Лорак. Впервые за 7 лет она даст два концерта в элитном ночном клубе Одессы. За два дня до этого в том же заведении состоится концерт Светланы Лободы, которая поет на частных вечеринках российских олигархов.

Если еще несколько лет назад активисты срывали ее выступления в Украине, то сейчас публика в восторге от приезда российской гастролерши.

До концерта еще три недели, а Лобода уже появилась в Украине. Изо дня в день она посещает украинские радиостанции, в эфире которых презентует песню "Allo". Скандальная певица побывала на радио "Пятница", "Наше Радио", "Русское Радио. Украина", "NRJ Украина". На удивление, ее везде встречали радушно.

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Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

Во вторник, 20 июля, жена телеведущего родила ему третьего ребенка. На этот раз сына! Анатолий Анатолич впервые присутствовал на родах, на которые попал прямо посреди съемок праздничного концерта ко Дню Независимости Украины.

Для мальчика звездные родители подобрали оригинальное имя – Нил. Все потому, что в имени каждого члена их семьи должна быть буква "л". По словам Юлии Бойко, третьи роды были тяжелыми.

У меня с девочками было гораздо легче. Но и мальчик четырехкилограммовый мне так дался, нелегко,

– рассказала Юла.

К счастью, с женой и сыном Анатолия Анатолича все хорошо. На второй день их выписали из роддома. Юлию так растрогала встреча со старшими дочерьми Алисой и Лолитой, что она не смогла сдержать слез.

Квиткова и Добрынин крестили сына

Звездные супруги крестили сына Льва, когда ему было всего семь дней. Произошло это во вторник, 20 июля. Новоиспеченные родители выбрали нетипичный формат проведения церемонии. Они не ехали в церковь, а пригласили священника домой. Таинство крещения устроили в просторной гостиной.

На роль крестных родителей Даша Квиткова и Никита Добрынин выбрали близких друзей – супругов блогеров Алину Френдий и Петра Заставного, успешного стоматолога Анатолия Токаря с женой Екатериной.

На удивление, знаменитости не позвали родителей на церемонию. По словам мамочки, все для того, чтобы Льва "не дергали, не таскали".

В день крещения были только крестные и мы. Сделали все тихо, спокойно, комфортно для Льва. Он все время спал и наслаждался жизнью,

– рассказывала Даша Квиткова.

Квиткова и Добрынин с крестными родителями сына / Фото из инстаграма Алины Френдий

Бритни Спирс обручилась с Сэмом Асгари

Информацию о помолвке певицы с бойфрендом распространили западные СМИ. На этой неделе папарацци подловили Бритни Спирс за рулем авто в Лос-Анджелесе. Звезда забирала напиток в одной из местных кофеен и засветила кольцо с бриллиантом на том самом пальце!

Предполагают, что личный тренер Сэм Асгари сделал предложение возлюбленной, которая старше него на 12 лет. Однако влюбленные вряд ли смогут пожениться в ближайшее время. Все из-за отца-опекуна, который не позволяет Бритни Спирс рожать детей и выходить замуж.

Принцу Джорджу исполнилось 8 лет

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отпраздновал день рождения. В четверг, 22 июля, принцу Джорджу исполнилось 8 лет. Накануне праздника герцоги Кембриджские показали новый портрет сына.

На милом фото принц Джордж изображен на капоте автомобиля с искренней улыбкой. Он одет в синие шорты и полосатую рубашку-поло. Автором кадра стала Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать.

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Однако на этом сюрпризы не закончились. Фотограф королевской семьи Крис Джексон обнародовал новое фото принца Джорджа, публично поздравив его с днем рождения. На "свежем" кадре наследник британского престола предстал в бело-синей полосатой рубашке. Этот кадр излучает позитив, так как на нем мальчик снова улыбается.