Принц Джордж є третім у черзі на королівський престол Великої Британії. Кожен його вихід привертає особливу увагу публіки. Часто принц відвідує різні заходи разом із батьками, без сестри принцеси Шарлотти й брата принца Луї.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям все частіше під час світських виходів постають перед камерами разом із найстаршим сином. Вони активно готують його до виконання королівських обов'язків. Фото принца Джорджа з батьками швидко розлітаються мережею та зачаровують прихильників. Шанувальники монаршої родини прагнуть бачити, як зростає її нащадок, майбутній король.

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Найкращі фото принца Джорджа з батьками



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Принц Вільям і принц Джордж / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Джордж / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з маленьким принцом Джорджем / Фото Getty Images



Принц Вільям і принц Джордж / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Джордж / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Джордж / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Джордж / Фото Getty Images



Принц Вільям і принц Джордж / Фото Getty Images



Принц Вільям і принц Джордж / Фото Getty Images



Принц Джордж з батьками на Євро-2020 / Фото Getty Images



Принц Джордж з батьками на Євро-2020 / Фото Getty Images