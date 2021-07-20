Брітні Спірс виходить заміж?

Американська знаменитість Брітні Спірс на одному з останніх засідань суду знову отримала можливість водити машину. Тому днями вона з бойфрендом Семом Асгарі відправилась до кав'ярні Лос-Анджелеса, де замовила напій.

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Папараці встигли підловити виконавицю, коли вона саме забирала каву. На фото була помітна її рука, на безіменному пальці якої красувалась каблучка з великим дорогоцінним каменем. Цим зірка спровокувала чутки про те, що вона виходить заміж.

Фото каблучки Брітні Спірс можна переглянути за посиланням.

Однак Брітні Спірс та Сем Асгарі навряд чи зможуть одружитися найближчим часом. Спочатку про це ходили чутки, а згодом артистка підтвердила інформацію, що вона не може виходити заміж та народжувати дітей без дозволу батька-опікуна.

Мені вставили внутрішньоматкову спіраль, щоб я не завагітніла. Зараз я хочу вийти заміж і народити дитину. Я хотіла видалити спіраль і завести дитину, але опікун відмовив мені. Вони не хочуть, щоб я народжувала,

– зізналась тоді Брітні.

Роман Брітні Спірс та Сема Асгарі

Вперше зірка познайомилась з моделлю та фітнес-тренером на зйомках кліпу Slumber Party у 2016 році. Перед зйомками пара почала спілкуватися, а під час розмови Брітні та Сем виявили, що у них багато спільного. Так вони почали ходити на побачення.

У листопаді цього самого року в мережі з'явилися перші спільні фото закоханої Брітні та Сема, який молодший від неї на 12 років.

Наступного року зірки здійснили перший світський вихід разом, відвідавши вечірку музичного продюсера Клайва Девіса. Тоді їх вперше запідозрили у таємному одруженні.

Сем Асгарі довгий час ніяк не реагував на новини про стан Брітні Спірс та опікунство її батька. Та після виходу документального фільму чоловік заговорив про майбутнє зі співачкою та виступив проти Джеймі Спірса. Також він розповідав, що хоче стати батьком якнайшвидше, бо прагне виховувати дітей у молодому віці.